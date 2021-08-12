«Путин всегда недолюбливал Лукашенко и называл его картофельным царьком» 12 12.08.2021, 13:46

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фото: getty images

Рано или поздно белорусский узурпатор станет в Кремле ненужным.

Лукашенко отметил годовщину мирного народного восстания против него серией высказываний в своем стиле, пишет украинский журналист Александр Прилипко в своей колонке для издания «День».

Как всегда, лгал о «бандеровцах с тризубами, громивших витрины минских магазинов на каждые честные выборы», диверсиях НАТО и своей благородной миссии спасителя отечества. Традиционные блюда лукашенковской ахинеи на этот раз обильно приправлены антиукраинским соусом по вкусу шеф-повара союзной кухни. Однако, наполняя политическую рецептуру специями Путина, Лукашенко продолжает класть в кастрюли протухшие продукты личных экономических интересов. Рано или поздно такая стряпня вызовет скандал в заведении. Но пока эти двое порождают большую матрешечную полемику.

Но с другой стороны, Путин всегда недолюбливал Лукашенко и называл его картофельным царьком. Из Кремля давно просачивались слухи на эту тему. Сказывался и чекистский гонор. Презрение к объектам оперативных разработок свойственно «вершителям судеб» из конторы. Белорусский альфа-самец никогда не исчезал из круга света фар автомобилей с номерами КГБ и ФСБ. Тем более, что разные аббревиатуры обозначали одних и тех же людей.

Лукашенко тоже не очаровывался Путиным. Ведь тот мгновенно уничтожил претензии на престол союзного государства во времена больного Ельцина, ограничил передвижение тогда еще не батьки рамками Беларуси. А удар по мечтам больнее чем по лицу. Хоть Лукашенко и улыбается хозяину Кремля, напряжение его мимических мышц вызвано потребностью развития жевательных. Лукашенко вечно стоит с протянутой рукой на пороге Кремля, что не способствует любви даже у родственников. Словом, эти двое скорее соперники, чем партнеры, но явно выделяются из сонма постсоветских диктаторов экзотическими отношениями тесной психической близости при физиологическом отвращении.

Лукашенко проявил людоедскую сущность еще в то время, когда Путин был вегетарианцем, нося чемоданы Собчака. Тогда в Минске стали бесследно исчезать, банкиры, политики и видные люди. До сих пор не найдены тела министра МВД Юрия Захаренко, отказавшегося расстреливать людей, вице-премьера Виктора Гончара, требовавшего суда над Лукашенко за узурпацию власти, бизнесмена Анатолия Красовского, поддерживающего оппозицию, главы нацбанка Тамары Винниковой… О том, что они убиты рассказал сбежавший в Германию несколько лет назад «боец экскадрона смерти» Юрий Гаравский, а о самом эскадроне смерти было известно от следователей белорусской прокуратуры (тоже сбежавших в Германию) еще в начале нынешнего века. О кровожадной сущности Лукашенко в Европе и России знали с давних времен и не слишком удивились его жестоким репрессиям, начавшимся в августе прошлого года и продолжающимся до сих пор. Присосавшийся к Беларуси клещ все еще насыщается кровью. Запад не может прихлопнуть его, опасаясь задеть Россию, а Путин не делает резких движений, опасаясь собственного электората.

Путина резюмировали убийцей только после попытки отравления Алексея Навального. Предыдущие спецоперации с «новичком», военные преступления в Грузии, Украине, Сирии международный политикум связывал с его именем, но определял не личной мотивацией, а государственным интересом. Только теперь, когда режимы синхронизировались в борьбе против инакомыслия и свобод, когда Путин и Лукашенко окружены многочисленными «врагами» и своей опорой избрали Китай, на Западе заговорили об их одинаковой сути, и о белорусском полигоне для спецслужб, где силовики обеих стран овладевают наукой побеждать мирные протесты.

Лично меня мало интересует совпадение папиллярных линий на их замаранных ладонях. Все диктаторы начинают свои биографии по-разному, но приходят к насилию, как единственному доступному средству удержания пожизненной власти. Блестящий экономист Антониу Салазар вытащивший Португалию из нищеты, искренний антифашист Николае Чаушеску, мечтавший о свободе и равенстве, романтик и борец за справедливость Фидель Кастро, юрист и бакалавр в области искусств Родриго Дутерте… Разные времена и очень разные люди, но все мечены клеймом народного проклятия за жертвы, принесенные ради сохранения персональных режимов. Как браки в локальной замкнутой среде приводят к вырождению племени, так и длительное пребывание на вершине власти разрушает личность. А значит, жесткое ограничение сроков правления одного человека, в том числе и в демократических странах, застрахует нас от авторитаризма. Один президент- один срок – хорошая форма для быстро меняющегося мира, где государственные институты не поспевают за событиями и часто консервируют проблемы вместо их решения. Это показал опыт 12-летнего правления Маргарет Тетчер и 16-летнего канцлерства Ангелы Меркель, в целом демократических лидеров, но пренебрегших нуждами демоса. Что же говорить о странах, где ветви власти вплетены в лавровые венки узурпаторов.

Не думаю, что лукашенко-путинский альянс сложился ради заветной цели Кремля поглотить Беларусь. Путин мастер создания прокси республик. Чечня формально входит в состав РФ, но там не работают законы федерации. Беларусь, напротив, суверенна де юре , но все российские структуры власти делают там, что хотят. То же относится к Абхазии, Приднестровью, ОРДЛО, управляемыми из Москвы. Это удобная форма владения без ответственности. Пока она устраивает Кремль. Чистильщик Лукашенко должен выполнить грязную работу по уборке места преступления. А там будет видно, что делать с диктатором.

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