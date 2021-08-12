Директор «БелВитунифарма» публично унизил Синепалого 16 12.08.2021, 20:07

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Видеофакт.

Директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков во время посещения предприятия подарил Синепалому спрей от ожогов и порезов. «Раньше была зеленка, йод…», — сказал он и представил препарат.

Лукашенко спреем заинтересовался и даже решил брызнуть на свои пальцы. «На вас, может, не надо…», — предупредил Большаков. Препарат был синего цвета. Он сразу же оставил след на руках Лукашенко и не оттирался.

В ноябре 2019 года Лукашенко заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Но отметил, что не обидится, если его не поддержат.

«Если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло».

Позже он не раз говорил про «синие пальцы».

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть», — заявил Лукашенко.

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