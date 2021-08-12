Семья из Нидерландов пять лет назад вложила все в биткоин 6 12.08.2021, 22:04

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Теперь их деньги хранятся на четырех континентах.

Семья из Голландии вложила все свои сбережения в биткоин, когда он стоил по $900 за монету. Сегодня у этой семьи есть секретные хранилища с криптовалютными кошельками на четырех континентах, пишет «Новое время».

«Я спрятал холодные кошельки в нескольких странах, так что мне никогда не придется улетать очень далеко, если мне понадобится доступ к одному из них, чтобы уйти с рынка», — рассказал в недавнем интервью Диди Тайхутту, отец троих дочерей, который решил вложить все сбережения семьи в биткоин несколько лет назад.

Холодными кошельками называют аппаратное обеспечение, которое используется для хранения токенов. Горячие кошельки — это преимущественно криптовалютные биржи и другие онлайн-платформы, которые предоставляют возможность хранения данных о ваших цифровых активах.

«Ключами к холодным кошелькам являются пароли, которые не хранятся на компьютерах, подключенных к интернету, поэтому хакеры не могут взломать компьютер и украсть закрытые ключи», — объяснял главный экономист блокчейн-платформы Chainalysis Филип Градуэлл.

В случае с семьей Тайхутту, 26% их криптовалютных активов хранятся на горячих кошельках, и Диди называет эти монеты «рисковым капиталом». Семья использует эти кошельки для обычной торговли и потенциально опасных вложений.

Остальные 74% их криптопортфеля находятся в холодных кошельках: два из них спрятаны в Европе, два в Азии, один в Южной Америке и шесть в Австралии. Семья заявила, что у них есть биткоин, Ethereum и другие монеты, но отказалась комментировать их количество.

По данным Chainalysis, около 11,8 млн биткоинов находятся в руках долгосрочных инвесторов, 3,7 млн — потеряны, еще 3,2 млн — это оборот трейдеров, а 2,4 млн предстоит добыть майнерам.

Известно, что в швейцарских Альпах существует цифровой банк Xapo, который расположен в списанном военном бункере и полностью отрезан от Интернета. Это место охраняется местной службой безопасности, а на сайте Xapo указано, что за ним наблюдают со спутника.

Одна из самых популярных платформ для обмена криптовалют Coinbase купила Xapo в 2019 году.

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