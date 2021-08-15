Что происходит в Интернете в течение одной минуты 15.08.2021, 11:06

2,248

Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся.

Мириады загрузок и выгрузок, сообщений и поисков, отправленных и полученных сообщений, прослушиваний и потоковой передачи происходят каждую минуту во всемирной паутине.

Новое исследование World economic forum показало, что каждую минуту происходило в Интернете в 2021 году.

Выяснилось, что каждые 60 секунд на YouTube загружается более 500 часов контента, а в Instagram публикуются 695 тысяч историй.

Через WhatsApp и Facebook Messenger было отправлено около 70 млн сообщений. В ту же минуту на Tinder было сделано два миллиона свайпов, а в Интернете было потрачено 1,6 млн долларов США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».