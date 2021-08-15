Что происходит в Интернете в течение одной минуты
- 15.08.2021, 11:06
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Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся.
Мириады загрузок и выгрузок, сообщений и поисков, отправленных и полученных сообщений, прослушиваний и потоковой передачи происходят каждую минуту во всемирной паутине.
Новое исследование World economic forum показало, что каждую минуту происходило в Интернете в 2021 году.
Выяснилось, что каждые 60 секунд на YouTube загружается более 500 часов контента, а в Instagram публикуются 695 тысяч историй.
Через WhatsApp и Facebook Messenger было отправлено около 70 млн сообщений. В ту же минуту на Tinder было сделано два миллиона свайпов, а в Интернете было потрачено 1,6 млн долларов США.