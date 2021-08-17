В Австралии самолет совершил более ста рейсов с отверткой в двигателе

В Австралии самолет совершил более ста рейсов с отверткой в двигателе2
- 17.08.2021, 19:32
- 2,650
В результате он едва не разбился.
В Австралии самолет совершил более ста перелетов с отверткой в двигателе, которую забыли во время технического обслуживания. В результате он едва не разбился во время очередного рейса. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел 23 октября 2020 года, однако подробности случившегося стали известны сейчас. Во время подготовки к вылету из аэропорта Брисбена экипаж лайнера почувствовал вибрацию и услышал шум, который «нарастал все быстрее и быстрее» по мере работы двигателя.
Спустя некоторое время загорелась правая турбина воздушного судна, и командир был вынужден прервать взлет. Пассажиры и экипаж лайнера покинули борт, а воздушное судно начали осматривать инженеры. Специалисты сообщили о нахождении острия отвертки в секции сгорания двигателя. В ходе расследования выяснилось, что с этим предметом внутри самолет совершил более ста рейсов.
В результате происшествия отдел технического обслуживания самолетов Jetstar выпустил предупреждение для инженеров, в котором подчеркивается необходимость учета всего оборудования.