Официально: в белорусские школы возвращаются военруки 40 3.08.2021, 9:01

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Постановление Минобразования опубликовано сегодня.

Министерство образования откорректировало нормативы численности работников учреждений общего среднего и специального образования. Постановление № 146 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Должность «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию вводится в учреждениях (за исключением начальных школ, вечерних школ, вспомогательных школ, специализированных лицеев) при наличии от 50 до 350 учащихся — 0,5 штатной единицы, 351 и более учащегося — 1 штатная единица, в кадетских училищах — 1 штатная единица», — говорится в документе.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, в июне министр образования Беларуси Игорь Карпенко объявил о возвращении во все школы страны должности «руководителя военно-патриотического воспитания», который будет заниматься допризывной подготовкой подростков по аналогии с советской практикой. По его словам, такие педагоги начнут заниматься со старшеклассниками с 1 сентября. Власти уже создали около двух тысяч ставок по этому направлению. Военруки, как пояснил министр, займутся внедрением воспитательной работы в учебный процесс, а летом будут руководить «военно-патриотическими» лагерями.

В свою очередь, министр обороны страны Виктор Хренин пояснил, что на эти должности будут брать прежде всего кадровых военных. Они будут преподавать по разработанной ранее единой программе «патриотического воспитания населения». «Это надо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в армии — это потеря времени», — сказал глава Минобороны.

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