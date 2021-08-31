Появились новые подробности о двойнике Лукашенко в Бобруйске 24 31.08.2021, 8:12

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Что происходит?

Вчера в Бобруйске заметили двойника Лукашенко.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» опубликовал новые подробности о необычном событии в Бобруйске:

— Нам сообщают, что на открытие 35-ой школы в Бобруйске должен приехать Лукашенко. Уже целую неделю меняют асфальт на прилегающей к школе дороге и красят дома. Вчера вблизи школы был замечен вертолёт.

Также читатели заметили, там Лукашенко, точнее человека сильно на него похожего.

Сам бы диктатор на репетицию не приехал, так что вполне вероятно это двойник.

Как нам сообщили и по тем фото, что нам предоставили, охраны там почти не было.

Независимые телеграм-каналы также сообщают, что использование двойников может быть связано с резким ухудшением состояния здоровья диктатора.

В июле ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» также обратил внимание на одно из последних фото узурпатора, сделанное во время интервью арабскому изданию: на снимке присутствуют признаки(отсутствие полноценной двусторонней мимики), характерные для перенесенного инсульта.

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