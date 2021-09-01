Экс-глава Нацбанка Беларуси: После отключения от SWIFT экономика будет работать, как в 15-м веке 2 1.09.2021, 9:58

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А как же иначе?

Газета «Белорусы и рынок» побеседовала с бывшим главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем.

МВФ и кредит

— Дойдет ли до Беларуси «коронавирусный» кредит МВФ в 950 млн долларов?

— Полагаю, что этот кредит Беларусь не получит. Почему? Из-за имиджа страны. И я, будучи демократом, думая о правах человека в стране, тоже не дал бы кредит.

Правда, в данном случае речь идет не о правах человека, кредит предназначен для ликвидации последствий коронавируса. Но, на мой взгляд, коронавирус не является столь глобальной угрозой, что ставит человечество на грань выживания. К тому же большой процент умерших были в возрасте старше 60 лет, то есть близко к порогу естественной смерти.

SWIFT и переводы

— Абсолютбанк приостановил ряд операций. Это последствие американских санкций?

— Для того чтобы делать такие выводы, нет достаточной информации. Но, похоже, это действительно последствие санкций. У банков, которые подверглись санкциям, и раньше наблюдались определенные проблемы, например нежелание других банков вести корреспондентские счета этого банка. Каждый банк стремился иметь счет в другом банке, чтобы быстро переводить деньги с помощью системы SWIFT. Если корсчет закрыть, заморозить, то и расчетов нет.

— Европейский союз также ввел санкции в отношении трех государственных банков. Как сильно могут ударить эти санкции по банковской системе?

— Конечно ударят, а как же иначе! И прежде проводили расчеты через центральный банк, через другую расчетную организацию, то есть расчеты будут идти, но с опозданием. А ведь весь прогресс в экономике связан с ускорением расчетов. Деньги можно и пешком переносить, и возить на велосипеде, можно и через месяц доставить мешок денег в другой банк. Но это аналогично тому, как в мотор забивается песок — через определенное время мотор приходит в негодность.

— Насколько велики риски отключения Беларуси от системы SWIFT?

— SWIFT позволяет осуществлять переводы в течение секунды по всему миру, а так расчеты будут вестись по-старому, с помощью самолетов, машин, велосипедов. Замедление расчетов ведет к увеличению доли мошенничества. Какое-то время расчеты будут осуществляться через российские банки, через китайские, через новые банки. Выходы найдутся, но экономика XXI века не может развиваться по законам XV—XVI веков.

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