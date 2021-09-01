закрыть
1 сентября 2021, среда, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава Нацбанка Беларуси: После отключения от SWIFT экономика будет работать, как в 15-м веке

2
  • 1.09.2021, 9:58
  • 8,168
Экс-глава Нацбанка Беларуси: После отключения от SWIFT экономика будет работать, как в 15-м веке

А как же иначе?

Газета «Белорусы и рынок» побеседовала с бывшим главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем.

МВФ и кредит

— Дойдет ли до Беларуси «коронавирусный» кредит МВФ в 950 млн долларов?

— Полагаю, что этот кредит Беларусь не получит. Почему? Из-за имиджа страны. И я, будучи демократом, думая о правах человека в стране, тоже не дал бы кредит.

Правда, в данном случае речь идет не о правах человека, кредит предназначен для ликвидации последствий коронавируса. Но, на мой взгляд, коронавирус не является столь глобальной угрозой, что ставит человечество на грань выживания. К тому же большой процент умерших были в возрасте старше 60 лет, то есть близко к порогу естественной смерти.

SWIFT и переводы

— Абсолютбанк приостановил ряд операций. Это последствие американских санкций?

— Для того чтобы делать такие выводы, нет достаточной информации. Но, похоже, это действительно последствие санкций. У банков, которые подверглись санкциям, и раньше наблюдались определенные проблемы, например нежелание других банков вести корреспондентские счета этого банка. Каждый банк стремился иметь счет в другом банке, чтобы быстро переводить деньги с помощью системы SWIFT. Если корсчет закрыть, заморозить, то и расчетов нет.

— Европейский союз также ввел санкции в отношении трех государственных банков. Как сильно могут ударить эти санкции по банковской системе?

— Конечно ударят, а как же иначе! И прежде проводили расчеты через центральный банк, через другую расчетную организацию, то есть расчеты будут идти, но с опозданием. А ведь весь прогресс в экономике связан с ускорением расчетов. Деньги можно и пешком переносить, и возить на велосипеде, можно и через месяц доставить мешок денег в другой банк. Но это аналогично тому, как в мотор забивается песок — через определенное время мотор приходит в негодность.

— Насколько велики риски отключения Беларуси от системы SWIFT?

— SWIFT позволяет осуществлять переводы в течение секунды по всему миру, а так расчеты будут вестись по-старому, с помощью самолетов, машин, велосипедов. Замедление расчетов ведет к увеличению доли мошенничества. Какое-то время расчеты будут осуществляться через российские банки, через китайские, через новые банки. Выходы найдутся, но экономика XXI века не может развиваться по законам XV—XVI веков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»