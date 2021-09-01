Американская корпорация Cummins прекратила сотрудничество с БелАЗом 1.09.2021, 14:25

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Компания была основным поставщиком двигателей для карьерных самосвалов.

Американская корпорация Cummins, один из основных поставщиков двигателей для БелАЗа, подтвердила Профессиональному союзу белорусов Великобритании (PUBB), что «мы не отправляем никакой продукции БелАЗу или его дилерам», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Эта позиция является результатом санкций ЕС, а также интенсивного лоббирования со стороны НПО и белорусских диаспор, а том числе PUBB, которые впервые обратились к Cummins почти год назад, в сентябре 2020 года, ввиду нарушений прав рабочих и репрессий на Жодинском заводе.

Напомним, БелАЗ был включен в санкционный список Евросоюза.

Ранее британская компания «Роллс-Ройс Груп», сотрудничавшая с БелАЗом через свою немецкую дочернюю компанию, заявила о том, что прекращает отношения с белорусским заводом.

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