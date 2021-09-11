Уникальная ситуация в Борисове: свободны уже девять директорских вакансий

Уникальная ситуация в Борисове: свободны уже девять директорских вакансий1
- 11.09.2021, 22:24
- 5,924
Работать совсем некому.
На сегодняшний день в Борисове сложилась уникальная ситуация. У девяти организаций, государственных или с преобладанием доли госсобственности, нет руководителя. Причем, в некоторых организациях директора нет уже более года, пишет телеграм-канал «Баста!»
Вот этот странный список, в котором есть и бюджетные организации, и промышленные предприятия:
— ГП «Градостроитель»;
— ОАО «Борисовская Агропромтехника»;
— ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»;
— ОАО «Белмедстекло»;
— КПУП «Борисовводоканал»;
— ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;
— «Зональный государственный архив в г.Борисове»;
— ГСУ «Борисов-Арена»;
— ОАО «Борисовжилстрой».
Чем объяснить этот феномен? Разве что тем, что у значительной части организаций из этого списка есть серьезные финансово-экономические проблемы?