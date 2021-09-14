США осудили белорусский режим из-за миграционного кризиса на границе с Литвой 14.09.2021, 20:24

Советник президента США по нацбезопасности выразил поддержку Литве.

США осуждают действия Лукашенко в связи с миграционным кризисом на границе с Литвой, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Он также подчеркнул, что США высоко оценивают принципиальную внешнюю политику Литвы по вопросам поддержки демократии и прав человека, в том числе в Беларуси. Господин Салливан осудил режим Лукашенко за организацию потоков нелегальных мигрантов по периметру границы», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы углубления экономического, дипломатического и оборонного сотрудничества.

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