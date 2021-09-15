Лукашенко с трудом спустился по трапу самолета в Душанбе 31 15.09.2021, 22:40

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Видеофакт.

Лукашенко прилетел в Таджикистан. Самолет диктатора приземлился в международном аэропорту Душанбе.

Прибытие белорусского узурпатора снимало ТВ «Таджикистан». На кадрах видно, как Лукашенко спускается по трапу самолета. Делает он это с очевидным трудом, усиленно опираясь на поручень и осторожно переставляя ноги. От просмотра создается впечатление, что диктатор испытывает проблемы со здоровьем.

Примечательно, что пропагандисты госиздания БелТА в своем видеосюжете решили обрезать этот момент.

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