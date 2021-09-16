Сергей Дылевский и белорусские рабочие бросили вызов системе 16.09.2021, 14:01

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Хунта в панике.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский ответил на три главных вопроса о забастовке в Беларуси.

— Готовы ли белорусские рабочие бастовать?

— На самом деле, я был даже немножко в шоке, потому что наши ожидания оправдались и даже выше того. Рабочие поддерживали нас всегда, мы осенью выходили на забастовки. Тот общий огромный костяк остался, наращиваются новые силы. Сомневающиеся начали обсуждать это в курилках, что очень важно.

Что поразило больше всего — я не знаю как, какими путями, нас просто завалили кучей сообщений, десятки тысяч сообщений с предложениями, запросами, чем мы можем помочь, что мы можем сделать. Моя команда просто не в состоянии сейчас обрабатывать всю эту информацию.

На сегодняшний день мы реструктурируем нашу команду, чтобы оправдать весь запрос, ответить каждому. Если кто-то не получил от нас сообщение — не обижайтесь. Дойдем до каждого, ответим каждому. Мы вас видим, мы вас слышим.

— Кто конкретно готов бастовать?

— Что самое интересное, я был немного в шоке о того, что мы на рабочих надеялись, но я ни в коем разе не надеялся, что так называемые ЧУПы выйдут на нас. Я не знаю, каким образом на меня вышли. Буквально вчера у нас была конференция, где участвовало больше 30 частных унитарных предприятий. Это огромный пласт населения, это огромная прослойка как руководителей, так и рабочих. Это не может не радовать.

Нужно понимать, что именно у этих людей есть ресурс, чтобы прийти к активным действиям. У них есть специальная техника, которая, например, может заблокировать дороги. У них есть финансовый ресурс, которым они готовы делиться с бастующими рабочими. Это очень важно для нашего общего дела.

— Что белорусским рабочим нужно делать прямо сейчас?

— Очень важно, чтобы говорил не только я. Ретранслируйте, общайтесь, говорите о предзабастовочном состоянии, о предстоящей забастовке. Коммуницируйте между собой, очень важно живое общение. Вы и так это уже делаете. Вы даете нам фидбэк, вы даете нам сообщения, пишите в чат-бот, электронную почту.

Я еще раз повторюсь: мы обрабатываем эту информацию, но очень важно, чтобы вы коммуницировали между собой. Креативьте — это самое важное. Хунта в прямом смысле слова об*сралась, когда вы начали креативить. Вспомните флаги, замороженные на озерах, когда они не знали, что с ними делать. Пять минут работы партизан и потом полдня МЧС долбит своими топорами лед. Бессмысленная абсолютно работа, но это на самом деле прекрасно.

Креатив — это самое лучшее, что показал белорусский народ в 2020 году. Креативьте, не повторяйтесь. Очень важно, чтобы мы к началу забастовки были готовы, чтобы у нас был у всех четкий план действий и тогда не возникнет вопросов, каких-то страхов, переживаний и боязней. Главное, быть к этому готовым. И самое главное, что без веры нет победы. Верьте в то, что мы все сможем. Жыве!

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