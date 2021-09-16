Мужчина въехал на машине в ворота посольства РФ в Беларуси 4 16.09.2021, 18:12

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Житель Слуцка также пытался укусить милиционера.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Слуцка, который на момент совершения преступления страдал психическим расстройством, сообщили агентству "Минск-Новости" в прокуратуре Центрального района.

В июне 2021 года мужчина на своем автомобиле сначала въехал в ворота посольства Российской Федерации, а затем перелез через забор посольства. При задержании он вел себя настолько буйно, что милиционеры надели ему наручники не только на запястья, но и на ноги.

В участке задержанный не позволил осмотреть себя бригаде скорой помощи. Он продолжал вести себя неадекватно, утверждал, что является сотрудником внешней разведки. Затем упал на пол перед сотрудницей милиции, говоря, что она его жена, и попытался укусить женщину за ногу.

По результатам судмедэкспертизы мужчина признан психически нездоровым — ему необходимо лечение в психическом стационаре с усиленным наблюдением. Ранее он не был судим, работал как индивидуальный предприниматель в сфере пассажирских перевозок.

Мужчина заключен под стражу до решения суда. Ему придется возместить 7 тысяч рублей имущественного ущерба, который он причинил диппредставительству.

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