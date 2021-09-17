Из Google Maps на смартфонах слышен странный голос с индийским акцентом 6 17.09.2021, 13:07

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В сервисе знают о проблеме, но подробностей не раскрывают.

Пользователи мобильных устройств сообщили о появлении «призрака Google Maps». На него жалуются как владельцы iOS-девайсов, так и обладатели Android-смартфонов. Призрак проявляет себя голосом: он что-то бубнит в фоне при запущенном приложении на английском, но, судя по словам столкнувшихся с феноменом, с индийским акцентом.

Сообщения о «призраке Google Maps» появились на площадке reddit и в Twitter.

«Сегодня во время поездки приложение говорило женским голосом, затем внезапно он переключился на глубокий мужской с легким индийским акцентом. Кто-нибудь сталкивался с таким? Звучит дико», — рассказал один из пользователей.

В сервисе Google Maps знают о проблеме, подробностей не раскрывают, но обещают решить ее в ближайшее время. Проявляется она, судя по всему, там, где превалируют англоговорящие пользователи.

Как пишет PhoneArena, о случаях вызова экзорциста на данный момент неизвестно, однако все равно стоит быть осторожным и не слишком доверять указывающему направление «призраку».

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