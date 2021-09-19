Как белорус строит землянку-бункер под Минском 19 19.09.2021, 15:40

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Фото: onliner.by

Выглядит она впечатляюще.

Строительство этого необычного сооружения началось в конце прошлого года. Минчанин решил отказаться от стандартных приемов и сделать что-то особенное. Так родился проект современной землянки с 18-метровой стеклянной стеной.

Амбициозный проект принадлежит сооснователю студии ZROBIM architects архитектору Алексею Кораблеву, пишет onliner.by. Он купил этот участок и строит там нечто вроде бункера. Здание скоро будет готово – посмотрите, как оно выглядит!

Что еще за «землянка»

Весной дом только обретал контур, рабочие заливали крышу, готовились к установке окон. На сегодня все эти работы уже завершены. Мало того, Алексей успел даже провести инженерию и установить джакузи на улице. Но обо всем по порядку. Для начала расскажем, о каком проекте идет речь. Дом Алексея строится на берегу Дубровского водохранилища, на участке с перепадом высот в 5 метров. Именно сложный рельеф дал возможность архитектору пойти нестандартным путем. По проекту коттедж практически незаметен с дороги, почти полностью остеклен, а от любопытных глаз скрыт специальными бетонными «шорами».

Крыша: 20 сантиметров монолита и сложный «пирог»

Фото: onliner.by

Если раньше журналисты могли оценить крышу только по картинкам, то сегодня уже можно увидеть, как это выглядит в жизни. Два месяца ушло у рабочих, чтобы заложить сложный «пирог».

— Конструктивно крыша достаточно сложная, — делится Алексей. — Только монолит бригада заливала три недели. Было два варианта: залить толстенную плиту (но это лишние сантиметры и перерасход материалов) или дать основную нагрузку на балки. Я выбрал второй вариант. В итоге высота перекрытий — всего 20 сантиметров, но балок по потолку, как видите, очень много. На них лежит основная нагрузка.

После монолитных работ начался сложный процесс сборки «пирога» плоской кровли:

- 10 сантиметров утеплителя (пенополистирол);

- разуклонка из того же пенополистирола (небольшие перепады высот для правильного стока воды);

- стяжка на армирующей сетке;

- наплавляемая гидроизоляция HYPERDESMO (подходит для плоской кровли, поскольку без стыков и швов);

- мембрана PLANTER (защищает гидроизоляцию);

- грунт.

— «Пирог» крыши достаточно сложный. Каждый слой выполняли разные подрядчики, поэтому эти работы также потребовали времени. Из самого важного отмечу, что если кто-то хочет зеленую крышу, главное, не экономить на гидроизоляции. Здесь мы использовали наплавляемую HYPERDESMO. Ее преимущество в том, что у вас вообще не будет швов и, соответственно, влага не сможет просочиться ниже, — делится архитектор. — Еще один совет — использовать мембрану PLANTER.

Благодаря технологическим особенностям материала она не пропускает влагу и не дает прорасти траве, которая портит гидроизоляцию.

Сорняки вместо газона

Следующий шаг — зеленая кровля. Изначально Алексей хотел аккуратный газон, но сэкономил и не пожалел.

— Фишка зеленой кровли не в том, чтобы быть незаметным со спутника, здесь скорее включается скандинавская философия: компенсация травы, которую мы забрали при строительстве, — рассказывает архитектор. — Изначально я хотел постелить сверху газон, но в итоге использовал зелень с участка. И получилось классно. В отличие от прихотливой травы сорняки разрослись даже этим летом — в засуху без дождей. Я боялся, что трава вообще не прорастет на 10 сантиметрах грунта, но посмотрите на эту лебеду! Повезло, конечно, что не борщевик, но сорняки могу советовать, с ними мороки гораздо меньше.

Фото: onliner.by

Кроме того, зеленая кровля — это плюс к энергоэффективности. Она не позволяет плоской кровле нагреваться летом и промерзать зимой.

— Плоские крыши часто перегреваются. Это хорошо знакомо жителям верхних этажей панельных хрущевок, где летом просто невозможно находиться из-за жары. А дополнительный слой грунта как раз позволяет защитить помещение от перегрева летом и промерзания зимой, — считает Алексей.

Вылет крыши просчитан до миллиметра. Зачем?

Еще один интересный архитектурный ход — большой вылет крыши за пределы дома. Выступ козырька просчитан до миллиметра, поскольку выполняет сразу несколько задач.

— Первая задача козырька, конечно, защита. По всему периметру будет деревянная терраса, и воздействие осадков ей совсем ни к чему. Вторая задача — большой вынос позволяет отсекать слепящее солнце. По проекту солнечные лучи в жару идут по кромке стекла. Это значит, что нет перегрева помещения. Зимой, когда солнце ходит чуть ниже горизонта, солнечные лучи, наоборот, попадают в окна и дом нагревается, — рассказывает собеседник. — Для того чтобы все правильно рассчитать, используется специальная программа. Там архитектор закладывает показатели, как ходит солнце, и подбирает размер выноса крыши.

Это принцип пассивной архитектуры, которая помогает энергосбережению.

80 «квадратов» стекла для 100-метрового дома

Еще на этапе сборки крыши были начаты работы по установке окон. Остекление — также одна из главных фишек объекта. На 100-метровый дом ушло 80 «квадратов» окон, а одна из стен полностью стеклянная.

— По периметру установлены окна, которые не несут никаких нагрузок. Здесь нет ни одной колонны, а весь вес крыши держится на трех монолитных стенах внутри дома, — показывает Алексей. — В этом была одна из принципиальных идей проекта. Я не хотел загораживать остекление перегородками и колоннами, отказался даже от профилей в пользу глухих окон.

Главная гордость собственника — огромные сдвижные рамы и необычные форточки:

Фото: onliner.by

— Сдвижные рамы очень сильно украшают интерьер. Это четыре метра стекла, и никаких колонн. Летом их можно просто открыть и тусоваться на террасе. Еще из интересного — створки-вентиляции (в Америке такое часто используется). Они небольшие по размеру (вор не пролезет) и выполняют функцию форточек.

«Если козырек опустится чуть ниже, то окна лопнут»

Со слов Алексея, на объекте есть только один небольшой просчет, но он может привести к большой проблеме:

— Пока это нельзя считать ошибкой, но в следующий раз обязательно надо учесть. После того как собирается весь «пирог» крыши, нагрузка на монолит увеличивается и по проектным расчетам козырек провисает на 35 миллиметров. Оконщики это не учли, установив окна с маленькими зазорами. В итоге козырек опустился, провисание вышло на проектные показатели и зазора уже нет. Пока, как видите, все нормально, но если козырек опустится чуть ниже, то окна лопнут. Совет — предусматривать возможные провисания, оставляя пространство для движения плит.

Сколько это стоило

Алексей признается, что в процессе стройки пришлось подвинуться по цене: по старым тарифам архитектор успел купить только одну партию арматуры, вторая обошлась на 40% дороже. Со слов собственника, сильно выросли цены и на утеплитель, но общую стоимость объекта эти моменты практически не исказили.

— В принципе, в $168 тыс. я все еще вписываюсь. Единственное — без интерьера. Но тут не про просчеты, а про изменения в проекте: изначально не планировал подключать систему «Умный дом», проводить вентиляцию, но по итогу все это сделал. В результате с интерьером проект будет несколько дороже, но не сильно, поскольку во время стройки я закладывал хорошие запасы, которые, грубо говоря, и выбрал, — делится собеседник.

Что касается окон, то они обошлись в $20 тыс.

— В пластике было бы дешевле, но на сегодня это далеко не самый дорогой вариант. Здесь 80 «квадратов» остекления, производитель — «Алютех». С окнами немецких брендов был бы совсем другой уровень цен, — подытоживает Алексей.

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