закрыть
19 сентября 2021, воскресенье, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На избирательном участке под Москвой нашли ручки с исчезающими чернилами

  • 19.09.2021, 21:50
  • 5,114
На избирательном участке под Москвой нашли ручки с исчезающими чернилами

Когда ручки обнаружили, председатель комиссии стал лихорадочно прятать их в рукав пиджака.

В воскресенье в России завершились трехдневные выборы в Государственную Думу. Выборы прошли на фоне скандальных вбросов.

Корреспондент «Настоящего времени» Тимофей Рожанский нашел на избирательном участке в подмосковных Химках ручку, чернила которой исчезают при нагревании. Журналисты проверили, как она работает. Посмотрите на видос, что произошло, когда они рассказали об этом членам избирательной комиссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип