На избирательном участке под Москвой нашли ручки с исчезающими чернилами
- 19.09.2021, 21:50
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Когда ручки обнаружили, председатель комиссии стал лихорадочно прятать их в рукав пиджака.
В воскресенье в России завершились трехдневные выборы в Государственную Думу. Выборы прошли на фоне скандальных вбросов.
Корреспондент «Настоящего времени» Тимофей Рожанский нашел на избирательном участке в подмосковных Химках ручку, чернила которой исчезают при нагревании. Журналисты проверили, как она работает. Посмотрите на видос, что произошло, когда они рассказали об этом членам избирательной комиссии.