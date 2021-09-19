На избирательном участке под Москвой нашли ручки с исчезающими чернилами 19.09.2021, 21:50

5,114

Когда ручки обнаружили, председатель комиссии стал лихорадочно прятать их в рукав пиджака.

В воскресенье в России завершились трехдневные выборы в Государственную Думу. Выборы прошли на фоне скандальных вбросов.

Корреспондент «Настоящего времени» Тимофей Рожанский нашел на избирательном участке в подмосковных Химках ручку, чернила которой исчезают при нагревании. Журналисты проверили, как она работает. Посмотрите на видос, что произошло, когда они рассказали об этом членам избирательной комиссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».