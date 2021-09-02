Операция «Жара»: кибер-партизаны взломали данные о всей недвижимости Лукашенко и его окружения 17 2.09.2021, 11:32

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В момент Х скрываться будет негде.

Сегодня кибер-партизаны сообщили о взломе баз данных ЕГРНИ (Единый государственный регистр недвижимого имущества)

«Как живут прикорытники режима на наши налоги? Вот уж точно не бедствуют.

Теперь в распоряжении движения «Супраціў» все данные из ЕГРНИ. Мы знаем все про квартиры, дома, земельные участки, которыми владеют пособники режима и каратели из органов МВД, КГБ, спецслужб и др. В доказательство публикуем сведения о недвижимости Шеймана, Массандры, Тертеля, Бакиева, Баскова.

А еще у нас есть данные по всем резиденциям и квартирам Лукашенко.

В момент Х скрываться будет негде. Дома и квартиры менять бессмысленно, мы и новые найдем. Никто не уйдет от ответственности», — заявили кибер-партизаны.

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