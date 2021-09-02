Валерий Карбалевич – о пятом пакете санкций против Лукашенко: Власти сами виноваты 2.09.2021, 15:31

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Валерий Карбалевич

Политолог предположил, кто попадет в новый список.

Политолог Валерий Карбалевич заявил, что очередные готовящиеся ограничительные меры ЕС спровоцировали сами белорусские власти.

— Если этот пакет будет принят, то можно с уверенностью сказать, что именно белорусские власти спровоцировали его принятие, — сказал Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Причем, не столько даже внутренними репрессиями (хоть они как были, так и продолжаются), сколько мигрантским кризисом.

Соседние страны — Литва, Латвия, Польша, пострадавшие от этого кризиса, стали инициаторами новых санкций. Что называется, сами виноваты.

Политолог предполагает, что в новом санкционном пакете появятся предприятия Управделами президента:

— Прежде всего, речь идет о структурах управления делами Лукашенко, которые фактически организовывали прием мигрантов.

При этом собеседник затрудняется ответить на вопрос об ответных шагах белорусских властей:

— Можно, конечно, организовать полеты «Белавиа» в Афганистан и привозить оттуда беженцев. Что касается переброски через границу ядерных материалов, — это сложнее, потому что ядерные материалы опасны: как для той стороны, в которую идут, так и для той, из которой следуют. Это очень рискованная игра, в которой можно серьезно проиграть.

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