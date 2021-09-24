«Ночью, в темноте, в мешках выносят тела в морг»: в Беларуси свирепствует коронавирус 21 24.09.2021, 14:20

19,670

фото: REUTERS

Что рассказали медики и пациенты из Минска, Бреста и Витебска.

В Беларусь пришла четвертая волна коронавируса. Минздрав сообщает о рекордных цифрах заболевших за сутки, однако отрицает чрезвычайное положение.

«Белсат» спросил читателей, как, по их наблюдениям, выглядит ситуация с COVID-19 в стране.

Минск

Пациенты поликлиники № 39 в Минске жалуются на огромные очереди и нежелание медиков делать тесты на коронавирус тем, кто был в контакте.

– К врачу попала только на второй день, так как в поликлинике большие очереди. Взяли тест, результат оказался положительным, но у моей семьи тест отказались брать, сказали, что делают это только по показаниям.

Неохотно в поликлинике делают тесты и тем, у кого есть симптомы.

– Через какое-то время заболела и моя мама, мы вызвали врача домой. Доктор пришел, назначил лечение как больным коронавирусом и сказал, что в первый рабочий день приедут и возьмут тест. Прошло три дня, но так никто и не пришел к нам. Мы позвонили в поликлинику – сведений на взятие теста у нас никто не передавал. Звонили еще потом, и постоянно нам давали номера, по которым никто не отвечает, а в справке никто ничего не знал и не мог нам помочь. Выходит такая ситуация, что пенсионеров лечить не надо, они не интересны никому. В итоге тест взяли только тогда, когда я смогла дозвониться и поругаться с ними.

Другие читатели жалуются, что больным школьникам не делают тестов на коронавирус. Детей просто отправляют на обычный больничный, а когда проходит температура, его закрывают.

– Сперва заболела племянница, которая учится в четвертом классе. Видимо, из школы она и принесла болезнь. В школе никаких антиковидных мер с теми, кто был в контакте, не предпринимают. Но многие дети «простыли». Врачи пишут всем острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), детей просто отправляют на сколько дней домой, но тесты на коронавирус не проводятся. Когда проходит температура – отправляют в школу.

После этого заболела мать. Температуры не было, болезнь перенесла легко, но потребовала сделать тест. О положительном результате сначала никак не сообщили, она пришла на прием, сидела в общей очереди. И только на приеме врач сказала, что тест положительный. После этого уже сделали тест племяннице – тоже положительный, хотя ее уже отправляли обратно в школу, так как температуры не было.

В результате люди болеют семьями.

– Потом заболела сестра. Вчера ей делали КТ. Как и у матери, у нее 20 % поражения легких. Никакой самоизоляции близким врачи не предлагают даже. Могут посоветовать посидеть неделю дома, однако больничный на это не дают. С работой в этом случае решить вопрос очень сложно. Отец продолжает ходить на работу, так как у него нет симптомов.

Брест

Читатели из Бреста сообщают о большом количестве умерших от коронавируса, которых ночью тайно выносят из палат.

– Брестская областная больница переполнена, люди лежат в коридорах, кислорода не хватает. Мой отец лежит в инфекционном отделении. По его словам, ночью в темноте в мешках выносят тела умерших в морг. Знакомая медсестра подтвердила, что был соответствующий приказ руководства, чтобы не поднимать паники среди больных, – пишет читатель belsat.eu.

Огромные очереди наблюдаются и в местных поликлиниках.

– Брат заболел в субботу, 11 сентября. В понедельник пошел в поликлинику, но, отстояв несколько часов в очереди, вернулся домой. Пришлось позвонить на работу и написать заявление за свой счет. Во вторник он пришел раньше, чтобы занять очередь. И только через 4,5 часа у него смогли взять мазок, который дал положительный результат. Очереди просто огромные, и врачи с ними не справляются.

Витебск

Читатели из Витебска утверждают, что врачи не обращают внимания на отсутствие обоняния и вкуса у больных, а найденные на КТ плеврит и пневмофиброз обозначают как ОРВИ.

– Мы заболели вместе с моим молодым человеком еще 6 сентября. Были обычные симптомы: температура, болело горло, был насморк. 7-го я поехала в поликлинику, у меня взяли мазок на коронавирус и оформили больничный. Мой парень на больничный не пошел, так как работает из дома, но лечился вместе со мной. В итоге мой тест оказался отрицательным, мне закрыли больничный, и я вернулась на учебу.

Где-то через неделю мой парень перестал чувствовать запахи, температура у него не спадала и появились боли в груди, поэтому мы вызвали скорую. Его послушали, сделали ЭКГ, проверили уровень кислорода и измерили давление. Боли в груди списали на длительную повышенную температуру и посоветовали не ехать делать КТ в инфекционную больницу, так как там большие очереди и еще больше шансов заразиться. Послушали и мои легкие – заметили хрипы.

На следующий день у девушки поднялась температура и появились боли в груди. В поликлинике витебчанке вновь открыли больничный, назначили антибиотики, однако КТ не стали делать.

– В течение недели мне не стало лучше, я тоже перестала чувствовать запахи, поэтому по скорой я поехала делать КТ в тубдиспансер. На КТ нашли плеврит и пневмофиброз с правой стороны, сказали, что это пройдет, но в диагнозе написали просто ОРВИ. В диспансере не сделали ПЦР-теста, а только спросили, когда я его делала. Я сказала, что 7 сентября. На этом все. Хотя понятно, что у нас с парнем коронавирус, но никаких записей нигде об этом не сделали. Просто ОРВИ.

Девушка замечает, что в Витебске также нет свободных мест в больницах для больных на COVID-19:

– Когда я там сидела в очереди на КТ, рядом был мужчина, у которого обнаружили коронавирус. Врач звонила кому-то по телефону и интересовалась, куда его девать, так как все больницы заняты и мест нет. Но, как я поняла, ей посоветовали отправить мужчину лечиться домой, хотя у него была пневмония.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».