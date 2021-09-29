Экс-глава Верховного Совета рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси 29.09.2021, 9:53

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Власти снова проводят странную политику.

В Беларуси бушует бушует новая волна коронавируса. Минздрав сообщает о рекордных цифрах заболевших за сутки, однако отрицает чрезвычайное положение. Сайт Charter97.org поговорил с бывшим председателем Верховного Совета Мечиславом Грибом о ситуации с COVID-19 в стране.

– Расскажите, как себя чувствуете, как защищаетесь от этой болезни, какие нормы защиты предпринимаете?

– Я себя чувствую более-менее нормально, в соответствии со своим уже богатым возрастом. Я стараюсь выполнять рекомендации по изоляции, а также стараюсь меньше быть без необходимости в общественных местах. Выходя из дома всегда надеваю маску, особенно когда еду в лифте, захожу в магазин или когда в других общественных местах.

Весной я сделал соответствующие прививки, российской вакциной. Мой сын, врач, преподает в Медицинской академии, лечил ковидных, потом в прошлом году болел очень сильно, но, слава богу, выздоровел. Дочь болела, зять болел, внук болел, его девушка болела, так что COVID-19 где-то рядом ходит.

Вижу, что нормы и рекомендации, которые выдают официальным медицинским органом, не везде строго выполняются. В общественном транспорте, когда заходишь, то процентов 10-15% находятся в масках, а остальные так… На улицах все без масок, но я считаю, что это нормально, если ты на прогулке, где меньше людей. Однако в общественных местах люди относятся к предупреждениям очень несерьезно.

Есть такие поверья, что и прививаться вредно, но я не придерживаюсь такого мнения. Я считаю, что есть наука, которая говорит о необходимости, то есть прививка дает свой положительный эффект. Она не гарантирует на 100%, что человек не заболеет, но, как подтверждают врачи, болезнь проходит более легко по сравнению с теми, кто ходит без прививки.

– Как вы оцениваете действия властей на протяжении вот уже полтора года пандемии?

– Власть не принимает жестких мер по введению ограничений, которые принимаются в других странах. Я считаю, что это неправильно. Болезнь есть болезнь, она никого не щадит, поэтому здесь должны быть жесткие меры, а власть такого не делает. Люди видели и наблюдали это, поэтому и относятся довольно прохладно к этим предупреждениям. Одни соблюдают, другие нет. У нас нет никаких мер по привлечению к ответственности тех, кто не соблюдает.

– Что можно и нужно было сделать в стране?

– Я считаю, что надо было более строго вводить карантинные и защитные мероприятия. Мы видели, что делали иностранные государства, теперь наблюдаем, где они сегодня, например, по вакцинациям.

Людям нужно говорить правду, а не полуправду или четверть, чтобы не беспокоить или не расстраивать. Население должно знать реальную ситуацию, чтобы принимать меры профилактики. Всякое манипулирование с цифрами и другими обманами приводит не к тем результатам, которые власти хотят получить.

– Власти говорят, что если бы экономику закрыли, как это делали в других странах, то «нечего было бы есть». Согласны ли вы с таким утверждением? Сильный ли был бы удар для экономики, если бы страна ушла в такой локдаун?

– Конечно, были бы серьезные сложности, но я думаю, что не было голода. В Беларуси никогда не было ситуации, что нечего есть. Будет трудно, бедно, но всегда в Беларуси будет, что поесть.

Есть и опыт других стран, за почти два года вирус господствует в мире, и ни одна страна не поумирала с голоду, а есть ряд стран, где ситуация более тяжелая, чем у нас.

– Какой опыт борьбы с заболеванием, среди других стран, вам ближе?

– Можно посмотреть Австрию, у них есть серьезные подвижки. Можно назвать ряд на скидку таких стран, где государство серьезно занимается здоровьем своих граждан и уделяет этому большое внимание. Да, жесткие меры, неприятные, ограничительные, но если на кону стоят жизни наших людей, то на это надо идти.

– Как вы считаете, почему белорусы так плохо прививаются?

– Нет соответствующей агитации, пропаганды, потому и нет твердой политике в отношение прививки. В принципе, хочешь прививайся, хочешь нет, твое дело. Может быть, это известное белорусское авось – авось я пролечу, авось меня обойдет стороной. Это всегда было свойственно определенной части нашего народа. Потом, пока меня петух в одно место не клюнул, может, и пройдет.

Я считаю, что это неправильно, мир, наука, ученые об этом говорят. Да, вакцинация не гарантирует, что не будет заболеваний, могут, но они незначительны. Там процентов 2% от числа всех вакцинированных, разница заболеваний огромная, кто прошел вакцинацию, а кто нет. Не все это знают, не все понимают. Власть не очень-то решительно проводит эту политику.

– Многие говорят о том, что слабые темпы вакцинации - причина недоверия к власти. Понятно, что приближается мощная волна коронавируса. Как белорусам, несмотря на бездействие властей, защитить себя и своих родных?

– Я думаю, что белорусам не надо полагаться на власть, мы уже убедились. Надо делать так, как делают во всех странах мира – проходить вакцинацию, вести здоровый образ жизни, соблюдать предосторожности, карантинные мероприятия.

Методы известны и доступны, хотело бы это власть или нет. Вакцинация – доступная, карантинные меры, маски и так далее – доступны. Каждый должен думать о себе и о своих близких, проводить эти мероприятия, несмотря на то, как будет вести власть, потому что все условия у нас. Власть же не запрещает проводить вакцинацию или носить маски, наоборот, говорит – делайте это, но она не заставляет. Поэтому не надо ни на кого рассчитывать, надо думать самим.

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