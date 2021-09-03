Что происходит с БелАЗом, против которого ввели санкции 12 3.09.2021, 8:17

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Ключевые партнеры отказываются от сотрудничества с заводом.

21 июня ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси. Под них подпал и производитель карьерных самосвалов завод БелАЗ.

«Радыё Свабода» анализирует, что происходит с заводом.

Более 1,2 миллиарда рублей долгов

В первом квартале этого года БелАЗ заработал 36 миллионов рублей, годом ранее был чистый убыток на 60 миллионов. Такие данные следуют из отчета на Едином портале финансового рынка.

У завода 371,4 миллиона долгов по долгосрочным кредитам и 880,7 миллиона - по краткосрочным, всего более 1,2 миллиарда рублей.

Чистая прибыль БелАЗа за прошлый год — 30 миллионов рублей, годом ранее было 265 миллионов рублей. То есть за год чистая прибыль сократилась в 8 раз. Количество персонала сократилось на 571 человека за год.

Что с продажами самосвалов

Белстат убрал оперативную статистику по продажам карьерных самосвалов. В прошлом году карьерных самосвалов Беларусь продала в ЕС на 3,3 миллиона долларов. Это только 10 единиц. Всего же за год в разные страны Беларусь продала 435 единиц этой техники. Из стран ЕС самосвалы покупали Польша, Болгария.

Больше всего самосвалов покупала Россия (на $106 млн), Индия (на $83 млн), Узбекистан (на $55 млн).

Какие компании отказались от сотрудничества с БелАЗом

Американская компания Cummins, один из поставщиков двигателей на БелАЗ, перестала отправлять продукцию на БелАЗ и его дилерам.

Этим летом о полном прекращении сотрудничества с БелАЗом объявил Rolls-Royce. Ранее поставки шли через их немецкую дочернюю компанию MTU Friedrichshafen GmbH. Эти две компании — основные поставщики двигателей и силовых установок для завода.

Ранее в этом году от сотрудничества с БелАЗом отказались мировые компании Becker Group, Liebherr и Danfoss.

Немецкая Becker Group, в частности, заявила, что «после введения санкций ЕС в отношении БелАЗа прекратила все операции с БелАЗом с 9 июля 2021 года». Компания поставляла краску для БелАЗа через финского дистрибьютора Geramatic OY.

Другой немецкий концерн, Liebherr, который ранее поставлял станки и другое оборудование для БелАЗа, также подтвердил, что его «политика (заключается) в соблюдении норм и правил».

В начале июля международная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» заявила, что отправила в Еврокомиссию запрос с просьбой дать объяснения по поводу возможности закупок у БелАЗа, который подвергся санкциям.

Позже криворожский горно-металлургический комбинат ArcelorMittal сообщил, что приостанавливает закупки у БелАЗа и отправляет этот вопрос на анализ в свой юридический отдел.

Все случаи приостановления сотрудничества связаны с санкциями или с нарушениями прав человека в Беларуси.

Насколько повлияют отказы в поставках деталей

Поставщиков комплектующих для карьерных самосвалов — не так много. По данным финансового аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, Rolls-Royce был одним из основных поставщиков двигателей.

— Такие двигатели делают в промышленно развитых странах — США, Япония, Западная Европа. Теоретически, при санкциях можно наладить поставки через серию посредников, но это, скорее всего, делает процесс дороже и продлевает сроки поставок. Вряд ли удастся скрыть поставку двигателей для БелАЗа, поэтому проблемы с производством будут серьезные, — говорит Вадим Иосуб.

По мнению старшего научного сотрудника Beroc Льва Львовского, проблемы могут возникнуть даже с китайскими поставщиками.

— С санкциями никто связываться не хочет. Понятно, что отказались американские компании. Китайцы не спешат поставлять свои двигатели, потому что Китай, если смотреть на экономику — это одна из крупнейших экономик мира, США для них — важный партнер. Ждать китайских моторов тоже не стоит. Остается Россия. Крупные компании также не хотят быть связаны с санкциями. У БелАЗа прибыльность не была на высоком уровне, потому как они будут сейчас выживать — серьезный вопрос. Скорее всего, государство будет стремиться их финансировать, - говорит Лев Львовский.

Посмотрим, какие двигатели стоят на БелАЗах, которые завод продает сейчас через свой сайт.

Например, модель 7545 на 45 тонн — двигатель от компании Cummins. А вот модель 75440, грузоподъемностью 32 тонны, имеет двигатель ЯМЗ — от Ярославского моторного завода.

Модель 75320 грузоподъемностью 290 тонн имеет двигатель Cummins, модель грузоподъемностью 450 тонн — двигатель немецкого производителя MTU (Rolls-Royce), который также прекратил поставки на БелАЗ. Модель грузоподъемностью 360 тонов также имеет двигатель от MTU. Модель 75310 грузоподъемностью 240 тонов имеет двигатель от Cummins.

Как видим, большинство моделей имеют двигатели компаний, которые теперь отказались от сотрудничества с БелАЗом.

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