Глава МВД Польши: Надо готовиться к провокациям, которые возможны во время «Запада-2021»
- 3.09.2021, 10:45
Маневры вблизи границы Польши начнутся 10 сентября.
Польское правительство считает необходимым подготовиться к провокациям, которые могут произойти в ходе белорусско-российских военных учений «Запад-2021», сообщает naviny.online.
Маневры вблизи границы Польши начнутся 10 сентября.
«Вторая причина введения чрезвычайного положения в этом районе — военные учения, … которые пройдут у нашей границы, — сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. — Мы должны быть готовы к любому сценарию».
Напомним, что вчера президент Польши Анджей Дуда принял решение о введении режима ЧП на границе с Беларусью.
ЧП, ограничивающее передвижение людей и запрещающее массовые собрания, распространяется на трехкилометровую полосу вдоль границы и будет действовать 30 дней.