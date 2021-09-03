Глава МВД Польши: Надо готовиться к провокациям, которые возможны во время «Запада-2021» 3.09.2021, 10:45

Фото: charter97.org

Маневры вблизи границы Польши начнутся 10 сентября.

Польское правительство считает необходимым подготовиться к провокациям, которые могут произойти в ходе белорусско-российских военных учений «Запад-2021», сообщает naviny.online.

Маневры вблизи границы Польши начнутся 10 сентября.

«Вторая причина введения чрезвычайного положения в этом районе — военные учения, … которые пройдут у нашей границы, — сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. — Мы должны быть готовы к любому сценарию».

Напомним, что вчера президент Польши Анджей Дуда принял решение о введении режима ЧП на границе с Беларусью.

ЧП, ограничивающее передвижение людей и запрещающее массовые собрания, распространяется на трехкилометровую полосу вдоль границы и будет действовать 30 дней.

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