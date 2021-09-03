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Паника охватила руководство «Белнефтехима» и «Белорусской калийной компании»

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  • 3.09.2021, 12:53
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Паника охватила руководство «Белнефтехима» и «Белорусской калийной компании»
Фото: ТАСС

Санкции действуют.

Санкции «не работают» настолько, что в Украине приходится в срочном порядке в мае регистрировать прокладку для «Белнефтехима» - ООО «БНХ-Груп», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Учредитель Олег Величко – сын Валентина Величко, который был послом в Украине на протяжении 15 лет вплоть до 2016 года. Забавно что одновременно Олег Величко директор дочки «Белнефтехима» – «БНХ Украина». Коррупция? Нет, не слышали. Похоже, через официальную компанию уже не все платежи проходят, раз пришлось делать прокладку с похожим названием.

А изначально директором компании была родственница Натальи КочановойИрина Кочанова. Впрочем, даже после смены руководителя делами заправляет именно она.

Также интересные вести приходят из «Белорусской калийной компании». В ближайшее время могут сменить директора Елену Кудравец, которая долгое время занимается всем экспортом калия. На эту позицию сама Кудравец двигает Константина Дедука, который сейчас в должности замдиректора по логистике и фрахту.

Дедук много лет работает в «БКК». В августе 2013 года после скандала с «Уралкалием» и ухода российской части менеджмента из «БКК», Дедук стал и.о. гендиректора компании.

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