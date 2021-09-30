В детском лагере «Зубренок» произошло ЧП
- 30.09.2021, 11:44
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Есть пострадавшие.
В детском оздоровительном лагере «Зубренок» пострадал 15-летний школьник. Ребенок сейчас находится в больнице, Следственный комитет проводит проверкупо факту ЧП. Об этом сообщает «Нарачанская зара».
По информации издания, ЧП произошло 28 сентября — в последний день Республиканского слета юных спасателей-пожарных. Для детей было организовано катание на квадрациклах. Сотрудник МЧС на служебном снегоболотоходе перевозил школьника, не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате спасатель и 15-летний школьник получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.