В детском лагере «Зубренок» произошло ЧП 30.09.2021, 11:44

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Есть пострадавшие.

В детском оздоровительном лагере «Зубренок» пострадал 15-летний школьник. Ребенок сейчас находится в больнице, Следственный комитет проводит проверкупо факту ЧП. Об этом сообщает «Нарачанская зара».

По информации издания, ЧП произошло 28 сентября — в последний день Республиканского слета юных спасателей-пожарных. Для детей было организовано катание на квадрациклах. Сотрудник МЧС на служебном снегоболотоходе перевозил школьника, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате спасатель и 15-летний школьник получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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