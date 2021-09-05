Польские, литовские и латвийские пограничники за сутки не пустили в ЕС больше 160 мигрантов с территории Беларуси 5 5.09.2021, 8:35

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Больше всего нелегалов пыталось проникнуть в Польшу.

Вчера литовские пограничники не пропустили в страну около сорока нелегальных мигрантов, которые шли к границе со стороны Беларуси, передает Delfi со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Нелегалы пытались пересечь границу в Швенчёнском и Шальчининкайском районах, но таким образом оказаться на территории Литвы ни у кого не получилось. Спустя время мигранты были замечены в Друскининкайском крае и Игналинском районе. Как сообщает погранслужба, служебное оружие, специальные мери или физическое принуждение по отношению к этим людям не применялись. Литовская сторона продолжает усиливать пограничный контроль.

В этот же день польские пограничники задержали шесть мигрантов. Все они оказались гражданами Ирака, сообщает погранслужба Польши. Также пограничники не впустили в страну 84 человека, которые пытались незаконно туда попасть. Кроме того, был задержан гражданин Туркменистана. Он пытался вывезти мигрантов с границы.

Пограничники Латвии 3 сентября не впустили в страну 43 мигрантов, пишет Delfi. За сутки никого не задержали за незаконное пересечение границы.

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