На БелАЗе разбирают большие самосвалы, чтобы собирать из них маленькие

На БелАЗе разбирают большие самосвалы, чтобы собирать из них маленькие17
- 6.09.2021, 11:01
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Имитация бурной деятельности.
Telegram-канал NEXTA обратил внимание на происходящее на жодинском БелАЗе.
— Из-за того, что «план производства техники увеличился», рабочим изменили график. Что значит это «увеличение» на самом деле?
Из-за того, что двигателей на заводе нет: в августе на заводе разобрали два 450-тонных самосвала (в них ставят по два двигателя), чтобы собрать 4 других самосвала.
То есть БелАЗ пытается производить хоть что-то из остатков, пока они не кончатся совсем — зарубежные партнеры прекратили поставки двигателей из-за санкций, — пишет Telegram-канал.