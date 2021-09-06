The New York Times: Российские шпионы причастны к беспорядкам в Каталонии 2 6.09.2021, 11:45

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Samuel Aranda / The New York Times

В России сепаратисты нашли открытую дверь.

Весной 2019 года представитель одного из лидеров каталонских сепаратистов отправился в Москву за политической помощью. Движение за независимость Каталонии — полуавтономного региона на северо-востоке Испании — было по большей части сломлено после референдума по вопросу об отделении от Испании, который прошел двумя годами ранее. Евросоюз и Соединенные Штаты, которые поддержали усилия испанских властей по сохранению целостности страны, отвергли просьбы сепаратистов о помощи. Но в России сепаратисты нашли открытую дверь, пишет The New York Times (перевод — inosmi.ru).

В Москве Жозеп Льюис Алай (Josep Lluis Alay), старший советник бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона (Carles Puigdemont), жившего в добровольном изгнании, встретился с действующими российскими чиновниками, бывшими офицерами разведки и влиятельным внуком одного известного куратора КГБ. Цель той поездки заключалась в том, чтобы получить от России помощь в отделении Каталонии от Испании. Об этом говорится в докладе европейской разведки.

В ответ на просьбу прокомментировать содержание этого доклада Алай и Пучдемон подтвердили факт поездок в Москву, о которых ранее нигде не сообщалось, однако они подчеркнули, что те поездки были частью обычных контактов с иностранными чиновниками и журналистами. Алай сказал, что любые гипотезы о том, что он просил у России помощи, — «это фантастическая история, сочиненная Мадридом».

Однако другие конфиденциальные документы указывают на то, что Россия действительно занимала центральное место в дискуссиях Алая и Пучдемона.

Что касается России, налаживание связей с сепаратистами вписывается в стратегию президента Владимира Путина, который пытается посеять раздоры на Западе, оказывая поддержку противоречивым политическим движениям. Секретные аудиозаписи позволили раскрыть российский заговор, цель которого состояла в финансировании ультраправой партии «Лига». Благодаря расследованию издания The New York Times стало известно о том, что в Великобритании представители ультраправых партий вели дискуссии по поводу открытия банковских счетов в Москве. В Испании русские тоже предлагали помощь ультраправым партиям, о чем свидетельствуют данные разведки.

Знал ли Алай об этом или нет, но многие чиновники, с которыми он встречался в Москве, так или иначе причастны к тому, что теперь принято называть гибридной войной Кремля против Запада. Это многоуровневая стратегия, которая включает в себя пропаганду и распространение дезинформации, секретное финансирование подрывных политических движений, хакерские атаки и утечки информации (как это случилось в ходе президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах), а также «активные меры», такие как заказные убийства, призванные вывести из равновесия противников Москвы.

Неясно, какую именно помощь — если она вообще была — Кремль предоставил каталонским сепаратистам. Однако практически сразу после поездок Алая в Москву в 2019 году в Испании возникла секретная протестная группа Tsunami Democratic, которая блокировала работу аэропорта Барселоны и перекрыла крупную магистраль, связывающую Испанию с севером Европы. Согласно секретному полицейскому докладу, подготовленному Гражданской гвардией, с которым удалось ознакомиться репортерам NYT, Алай был причастен к созданию этой протестной группы.

Секретные расшифровки текстовых сообщений на 700 страницах свидетельствуют о скоординированных усилиях Алая и других представителей окружения Пучдемона по налаживанию отношений с россиянами, связанными с руководством российской разведки.

«Я много думаю о России, — написал Алай в текстовом сообщении, адресованном Пучдемону, 23 августа прошлого года. — В наши дни все очень и очень сложно».

Слухи о вовлеченности России в дела Каталонии впервые появились вскоре после того, как правительство Пучдемона организовало референдум по вопросу о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Референдум состоялся, но избиратели, которые не поддерживали сепаратистов, по большей части бойкотировали его. Испанские власти признали этот референдум незаконным и отправили в тюрьму тех политических лидеров, которые не захотели бежать за границу.

Позже испанские власти выяснили, что оперативники из специализированного отряда российской военной разведки — часть №29155, — который связывают с попытками осуществления госпереворотов и покушениями в различных странах Европы, находились на территории Каталонии в момент проведения референдума. Однако власти не представили никаких доказательств того, что российские оперативники сыграли какую-либо значимую роль.

Многие лидеры движения за независимость Каталонии обвиняли власти в Мадриде в том, что те использовали образ российского вмешательства, чтобы опорочить народное движение. Проведение референдума поддержала хрупкая коалиция из трех политических партий, которая быстро распалась из-за споров по поводу идеологии и стратегии. Хотя некоторые партии призывали к урегулированию ситуации путем переговоров с Мадридом, Пучдемон — бывший журналист с прической в духе «Битлз» — отказался идти на компромисс.

Отвечая на вопрос о связях с Россией, нынешнее каталонское правительство под руководством президента Пере Арагонеса (Pere Aragones) постаралось дистанцироваться от Пучдемона.

«Те поездки в Москву совершались не от имени каталонского правительства и без ведома Паре Арагонеса, — сказал представитель президента Серги Сабриа (Sergi Sabria). — Эти люди даже не являются членами партии президента, которой ничего не известно о планах других партий».

Чтобы разобраться в контактах с Россией, репортеры The New York Times воспользовались докладом европейской разведки на 10 страницах, содержание которого подтвердили двое испанских чиновников; материалами двух отдельных секретных расследований, которые проводили чиновники в Барселоне и Мадриде (среди материалов были упомянутые выше расшифровки текстовых сообщений, однако в результате расследований никаких обвинений в связи со встречами в Москве выдвинуто не было); а также интервью с политиками и активистами Каталонии, выступающими за независимость, и чиновниками служб безопасности в Испании и других странах.

В докладе разведки от июня 2020 года говорится, что Алай вместе с российским бизнесменом Александром Дмитренко обратились к России за финансовой и технической помощью в создании банковского, телекоммуникационного и энергетического секторов, независимых от Испании. Алай и Дмитренко вместе с адвокатом Пучдемона Гонсало Бойе (Gonzalo Boye) также провели встречу с главой российского преступного синдиката в попытках наладить секретный канал для отправки денег, необходимых для финансирования их деятельности.

Текстовые сообщения, которые удалось извлечь из телефона Алая, когда его ненадолго арестовали в октябре 2020 года, помогают подтвердить часть информации, приведенной в докладе разведки.

«Мы работаем на „Американцев"», — написал Алай в какой-то момент, упомянув название сериала на телеканале FX об офицерах КГБ, работавших на территории Соединенных Штатов.

И это была не шутка. Согласно материалам доклада, одним из его важнейших контактов в России была супружеская пара офицеров российской разведки — муж и жена, чья история и вдохновила на создание этого сериала.

«Хорошие новости из Москвы»

Движение за независимость Каталонии набирало обороты на протяжении 10 лет, однако в 2019 году оно пришло в упадок.

Девять лидеров движения оказались в тюрьме, и их должны были приговорить к длительным срокам заключения за их роль в организации референдума (летом этого года все они были помилованы). Другие лидеры бежали из Испании — включая Пучдемона, который сейчас живет в Бельгии и является членом европарламента, хотя еще не так давно он громко возмущался «молчанием основных европейских институтов».

Евросоюз объявил референдум по вопросу о независимости Каталонии незаконным. Между тем позиция России оказалась неоднозначной. Президент Владимир Путин назвал движение за независимость Каталонии возмездием для Европы за то, что после падения Советского Союза она поддержала движения за независимость в Восточной Европе.

«В свое время Евросоюз приветствовал крах целого ряда государств в Европе, не удосужившись скрыть свою радость, — сказал тогда Путин. — Вот это и есть то, что я называл двойным стандартом».

В марте 2019 года Алай отправился в Москву — спустя всего несколько недель после того, как лидеры движения за независимость Каталонии отправились под суд. Еще через три месяца он снова туда поехал.

Согласно материалам доклада разведки, в России Алай и Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Сыромолотовым, бывшим главой отдела контрразведки Федеральной службы безопасности, который сейчас отвечает за противодействие терроризму, занимая должность заместителя министра иностранных дел.

Алай отверг факт встречи с Сыромолотовым и офицерами разведки, однако он признал факт встречи с Евгением Примаковым — внуком известного разведчика КГБ. В ходе той встречи Алай попытался договориться об интервью с Пучдемоном в программе, посвященной международным делам, которую Примаков ведет на российском телевидении. В прошлом году Путин назначил Примакова главой российского культурного агентства (так в тексте, речь идет о Россотрудничестве — прим. ред.), которое, как утверждают европейские чиновники, часто служит прикрытием для операций разведки.

«Хорошие новости из Москвы», — позже написал Алай Пучдемону, проинформировав его о назначении Примакова. В другой беседе Дмитренко сказал Алаю, что повышение Примакова «ставит его в очень удобное положение, чтобы активировать наши дела».

Алай также подтвердил факт встречи с Андреем Безруковым, бывшим офицером российской службы внешней разведки. Более десяти лет Безруков и его супруга Елена Вавилова жили в Соединенных Штатах в качестве оперативных сотрудников, действовавших под глубоким прикрытием — под именами Дональд Хитфилд и Трейси Фоли.

Именно их история — включавшая в себя шпионскую деятельность, арест и возвращение на родину в рамках обмена разведчиками, — легла в основу телесериала «Американцы». По всей видимости, Алай сблизился с этой супружеской парой. Работая вместе с Дмитренко, осенью 2020 года он потратил около трех месяцев на перевод автобиографического романа Вавиловой под названием «Женщина, которая умеет хранить тайны» на каталонский язык.

Алай, который также является профессором колледжа и писателем, рассказал, что Безруков, который преподает в одном московском университете, пригласил его прочитать две лекции.

В каждой из его поездок в Россию Алая сопровождал 33-летний Дмитренко — российский бизнесмен, женившийся на каталонке. Дмитренко не отреагировал на нашу просьбу прокомментировать ситуацию. Но испанские власти некоторое время наблюдали за ним, а в 2019 году они отказали ему в предоставлении гражданства — именно из-за его контактов в России, — о чем сообщило министерство юстиции Испании.

В решении министерства было указано, что Дмитренко «получает указания» от российской разведки и «выполняет различные поручения» для лидеров российской организованной преступности.

Политическое цунами

Спустя несколько месяцев после поездок Алая в Москву Каталония взорвалась протестами. Группа, называвшая себя Tsunami Democratic, заняла офисы одного из крупнейших испанских банков, на два дня перекрыла важнейшую магистраль, соединяющую Францию и Испанию, и организовала захват аэропорта Барселоны, что привело к отмене более сотни рейсов.

Откуда взялась эта группа, остается неясным, однако в одном из секретных полицейских документов говорится, что Алай присутствовал на встрече в Женеве, где он вместе с другими активистами за независимость согласовали планы по публичной презентации Tsunami Democratic.

Согласно данным о пассажирах, с которыми ознакомились репортеры The New York Times, спустя три дня после того, как Tsunami Democratic оккупировала аэропорт Барселоны, из Москвы в Барселону вылетели двое россиян.

Одним из них был Сергей Сумин, которого в докладе разведки называют полковником Федеральной службы охраны, отвечающей за обеспечение безопасности Путина и не ведет никакую деятельность за рубежом.

Вторым был Артем Лукоянов, приемный сын одного из главных советников Путина, который был непосредственным образом вовлечен в попытки России поддержать сепаратистов на востоке Украины.

Согласно докладу разведки, Алай и Дмитренко встретились с этими двумя россиянами в Барселоне, чтобы обсудить движение за независимость, хотя никаких подробностей той встречи в докладе нет.

Алай отрицает связь с группой Tsunami Democratic. Он подтвердил, что он встречался с Суминым и Лукояновым по просьбе Дмитренко, но только чтобы «вежливо их поприветствовать».

Даже когда массовые протесты стихли, помощники Пучдемона продолжали активно действовать. В феврале 2020 года его адвокат Бойе вылетел в Москву, чтобы встретиться с Василием Христофоровым, которого западные разведывательные агентства называют известной фигурой в мире российской организованной преступности. Согласно докладу, цель той встречи заключалась в том, чтобы уговорить Христофорова помочь в налаживании секретного канала финансирования движения за независимость Каталонии.

В интервью Бойе признал факт встречи в Москве с Христофоровым, который разыскивается полицией в нескольких странах, в том числе в Испании, по подозрению в совершении финансовых преступлений. Однако Бойе сказал, что они обсуждали исключительно вопросы, связанные с судебными делами Христофорова.

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