Ни доллара, ни фунта, ни евро, ни иены для Лукашенко: США могут больно ударить по режиму 2 Дэниел Фрид, atlanticcouncil.org

7.09.2021, 8:35

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Администрации Байдена достаточно сделать несколько важных шагов.

Ровно через год после того, как белорусский диктатор Лукашенко в августе 2020 года сфальсифицировал президентские выборы в своей стране, США, Великобритания и ЕС ввели новые санкции против его окружения, связанных с ним компаний и (как сделали Великобритания и ЕС) суверенного долга Беларуси. Это широко приветствовалось как долгожданная и скоординированная реакция на беззаконие и агрессивное поведение Лукашенко в течение последних 12 месяцев.

Но всего два дня спустя МВФ выделил Беларуси около $910 млн в виде средств специальных прав заимствования (СПЗ), которые не являются наличными, но могут быть конвертированы в наличные. Выплата была давно запланирована и предназначалась всем членам МВФ. Это не была попытка МВФ ослабить санкции. Но сообщение все же ошарашило.

Новости о выделении средств МВФ вызвали обеспокоенность среди белорусской демократической оппозиции и среди тех, кто поддерживает ее, включая Конгресс США. Многие начали задавать конкретные вопросы насчет последовательности политики. Все усугубляется тем, что, в то время как СПЗ МВФ был предназначен для поддержки правительств в борьбе с пандемией COVID-19, Лукашенко также «прославился» в этой сфере, ранее заявив, что рюмка водки и езда на тракторе являются идеальными способами борьбы с глобальной пандемией.

МВФ долгое время сопротивлялся навязыванию своим членам условий в сфере прав человека, но он рассматривает коррупцию и другие вопросы, связанные со способностью страны продуктивно использовать средства МВФ. При этом Америка, будучи крупнейшим стейкхолдером МВФ на протяжении десятилетий, включает вопросы управления и верховенства права при рассмотрении поддержки со стороны МВФ, например, посредством резервных соглашений в отношении конкретных стран.

Отвечая на вопрос о выделении СПЗ для Беларуси (что отличается от условного и согласованного резервного соглашения), официальные лица администрации Байдена в частном порядке выразили сочувствие делу белорусской демократии, но настаивали на том, что проблема СПЗ для режима Лукашенко может быть решена только путем отзыва признания.

Делает это еще более непоследовательным то, что, пользуясь поддержкой США при администрации Трампа, МВФ приостановил помощь, включая СПЗ, предназначенную для режима Мадуро в Венесуэле, основываясь на сомнениях в том, был ли Мадуро законным лидером страны. Ситуация в Венесуэле и Беларуси, конечно же, не идентична, но достаточно похожа, поэтому различие в подходах и вызывает недоумение.

Если администрация Байдена рассматривает поддержку демократии как основу своей внешней политики, ей необходимо найти способ помочь подходу МВФ к Беларуси в разумной степени соответствовать политике США, ЕС, Великобритании и других основных заинтересованных сторон МВФ. Это может быть сложно, но именно за это политики высокого уровня получают большие должности и звания.

Во-первых, США и ключевые союзные правительства могут действовать скоординировано, чтобы не позволить Лукашенко конвертировать СПЗ в твердую валюту. Это означает, что ни доллара, ни фунта, ни евро, ни иены за СПЗ Лукашенко.

Во-вторых, они могут обратиться к китайцам и призвать Пекин сделать то же самое. Это единственные валюты, в которые можно конвертировать СПЗ. Маловероятно, что китайцы откликнутся на призывы, основанные на обеспокоенности по поводу нарушений прав человека диктатора Лукашенко или даже предполагаемого убийства диссидентов за рубежом, но стоит приложить усилия. Наблюдатели МВФ говорят мне, что Китай не имеет обыкновения обменивать СПЗ на юань. К тому же обмен СПЗ в юань не так ценен для Лукашенко.

Эти шаги могут ограничить возможность Лукашенко использовать СПЗ. Но США и их союзники могут попытаться пойти дальше. Важный шаг — это прекращение признания режима. Это высокая планка. В таком контексте признание — это не знак одобрения, а признание того, что правительство фактически руководит суверенной страной. Такой шаг был бы дорогостоящим, потому что Лукашенко, вероятно, выслал бы оставшихся дипломатов из любой страны, которая отказалась бы от признания. Даже при неблагоприятных обстоятельствах полезно иметь присутствие внутри такой страны. Но, следуя схожему прецеденту в Венесуэле, это шаг, который США и их главные союзники, возможно, захотят сделать в ответ на все более беззаконное поведение белорусского диктатора.

Прекращение признания может быть еще более оправдано в случае, если Лукашенко согласится (или Кремль вынудит его к этому) на консолидацию «союзного государства» с Россией, фактически положив конец суверенитету Беларуси всего через тридцать лет после распада Советского Союза. Диктатор, действующий для того, чтобы разрушить суверенитет своей собственной страны после того, как он вынудил человека, который, похоже, был избран президентом, покинуть страну, — убедительный аргумент в пользу прекращения признания.

Ведомые США основные демократические стейкхолдеры МВФ должны найти способы избежать ощущения, что финансовое учреждение поддерживает Лукашенко, и позаботиться о том, чтобы избежать всего, что выглядит как субсидия для новых территориальных претензий Кремля в Европе. Пока еще не слишком поздно, МВФ при поддержке США и других ключевых членов МВФ должен дать ясно понять, что признание Лукашенко висит на волоске, а СПЗ могут выплачивать только с гарантией существования независимой Беларуси.

МВФ не принимает эти решения полностью самостоятельно. Это многосторонняя организация, которая консультируется со своими членами. США, европейские правительства, Великобритания и другие демократические союзники владеют большим количеством акций МВФ. Они должны настоять на том, что выделение СПЗ зависит от гарантий сохранения суверенитета Беларуси. Поэтому выделение средств должно быть отложено до тех пор, пока эти гарантии не будут получены в такой форме, которую МВФ и основные заинтересованные стороны сочтут заслуживающей доверия.

МВФ и его демократические создатели совместно должны подойти к решению сложной проблемы Беларуси. Прекращение признания режима Лукашенко был бы большим шагом для МВФ, несмотря на схожий прецедент Венесуэлы. Чтобы достичь этого, США вместе с ключевыми союзниками придется поусердствовать. Но МВФ, вероятно, не хочет поддерживать тиранов и может работать со основными стейкхолдерами, чтобы делать правильные вещи.

Дэниел Фрид, atlanticcouncil.org

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