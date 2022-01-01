ЕСПЧ запретил России выдавать Дмитрия Подлобникова Беларуси 1.01.2022, 16:09

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В августе 2020 года он выходил на акции протеста в Жлобине.

Европейский суд по правам человека до 31 января запретил России выдавать на родину белоруса Дмитрия Подлобникова, подозреваемого в якобы грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и якобы насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера (статья 364 УК).

Об этом сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев в своем телеграм-канале.

Сам Подлобников, по утверждению Киселева, по-прежнему находится в России.

«Во-первых, мы нашли Диму Подлобникова, он все еще в России, в СИЗО-4. А во-вторых, мы получили 39 правило Европейского суда о временных мерах — суд запретил выдачу до 31 января! Пытаемся до всех достучаться, чтобы власти были в курсе, и его не вывезли до этой даты», — написал правозащитник.

В августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали и отпустили через 3 дня. Позже он уехал на заработки в Россию. В июле Подлобникова задержали в России.

28 декабря адвокат Мария Красова рассказала, что Подлобникова вывезли из коломенского СИЗО №6 и предположила, что его могут экстрадировать в Беларусь.

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