ЕСПЧ запретил России выдавать Дмитрия Подлобникова Беларуси
- 1.01.2022, 16:09
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В августе 2020 года он выходил на акции протеста в Жлобине.
Европейский суд по правам человека до 31 января запретил России выдавать на родину белоруса Дмитрия Подлобникова, подозреваемого в якобы грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и якобы насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера (статья 364 УК).
Об этом сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев в своем телеграм-канале.
Сам Подлобников, по утверждению Киселева, по-прежнему находится в России.
«Во-первых, мы нашли Диму Подлобникова, он все еще в России, в СИЗО-4. А во-вторых, мы получили 39 правило Европейского суда о временных мерах — суд запретил выдачу до 31 января! Пытаемся до всех достучаться, чтобы власти были в курсе, и его не вывезли до этой даты», — написал правозащитник.
В августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали и отпустили через 3 дня. Позже он уехал на заработки в Россию. В июле Подлобникова задержали в России.
28 декабря адвокат Мария Красова рассказала, что Подлобникова вывезли из коломенского СИЗО №6 и предположила, что его могут экстрадировать в Беларусь.