Лукашенковские оккупанты охраняют в Казахстане... казино?16
- 10.01.2022, 11:19
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Подвиг, требующий награждения.
Российский политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на интересную деталь, касающуюся белорусских военных, направленных в Казахстан:
— Белорусские военные продолжают располагаться на заброшенном военном аэродроме Жетыген и, что удивительно, охраняют в Капшагае склад с артиллерийскими боеприпасами. Дело в том, что в ходе казахстанского кризиса не отмечено случаев применения восставшими артиллерии.
Другое дело, что Капшагай является курортным местечком недалеко от Алматы. Тут имеется крупнейшая в Казахстане игорная зона и сеть отелей. Так что белорусы охраняют расположенные в этом городке десяток крупных казино, не считая более мелких. Подвиг, требующий награждения…