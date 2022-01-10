Лукашенковские оккупанты охраняют в Казахстане... казино? 16 10.01.2022, 11:19

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Подвиг, требующий награждения.

Российский политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на интересную деталь, касающуюся белорусских военных, направленных в Казахстан:

— Белорусские военные продолжают располагаться на заброшенном военном аэродроме Жетыген и, что удивительно, охраняют в Капшагае склад с артиллерийскими боеприпасами. Дело в том, что в ходе казахстанского кризиса не отмечено случаев применения восставшими артиллерии.

Другое дело, что Капшагай является курортным местечком недалеко от Алматы. Тут имеется крупнейшая в Казахстане игорная зона и сеть отелей. Так что белорусы охраняют расположенные в этом городке десяток крупных казино, не считая более мелких. Подвиг, требующий награждения…

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