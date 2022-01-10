Пограничная служба Польши: Вчера 49 мигрантов пытались нелегально пересечь границу

Пограничная служба Польши: Вчера 49 мигрантов пытались нелегально пересечь границу1
- 10.01.2022, 13:15
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На польских солдат, защищающих границу, снова было совершенно нападение.
Пограничная служба Польши сообщает, что 9 декабря, 49 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу, передает polskieradio.pl.
Кроме того, утром на участке, охраняемом пограничным постом в Мельнике, группа из нескольких агрессивно настроенных людей пытались пересечь границу. В сторону польских патрулей бросали камни и бревна.
Пограничная служба Польши в своем сообщении добавила, что мигрантам оказывали помощь белорусские силовики.
В выходные в результате нападений один сотрудник пограничной службы получил ранение в голову и был доставлен в больницу.
В прошлом году пограничная служба Польши зафиксировала около 40 000 попыток незаконно пересечь границу Польши с территории.