Пограничная служба Польши: Вчера 49 мигрантов пытались нелегально пересечь границу 1 10.01.2022, 13:15

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На польских солдат, защищающих границу, снова было совершенно нападение.

Пограничная служба Польши сообщает, что 9 декабря, 49 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу, передает polskieradio.pl.

Кроме того, утром на участке, охраняемом пограничным постом в Мельнике, группа из нескольких агрессивно настроенных людей пытались пересечь границу. В сторону польских патрулей бросали камни и бревна.

Пограничная служба Польши в своем сообщении добавила, что мигрантам оказывали помощь белорусские силовики.

В выходные в результате нападений один сотрудник пограничной службы получил ранение в голову и был доставлен в больницу.

В прошлом году пограничная служба Польши зафиксировала около 40 000 попыток незаконно пересечь границу Польши с территории.

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