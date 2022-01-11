Ученые нашли рядом с Землей две планеты, на которых идут алмазные дожди 11.01.2022, 9:06

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Вселенная полна сюрпризов.

Газовые гиганты в Солнечной системе оказались еще более удивительными, чем было принято считать, пишет nv.ua.

Обычно внимание научного сообщества приковано к гигантскому Юпитеру с мириадами лун и Сатурну с его легендарными кольцами.

А два других газовых гиганта на окраине Солнечной системы обделены вниманием. Их название не сразу вспомнят даже школьники-отличники.

Принято считать, что Уран и Нептун не особо примечательны на фоне своих собратьев-гигантов. Да и название «ледяные гиганты» звучит как-то не так интригующе, как «газовые гиганты», правда?

Однако, ряд новых исследований американских ученых может серьезно повлиять на этот давно устоявшийся расклад.

Дело в том, что ученые доказали давнюю гипотезу о том, что погода на ледяных гигантах может быть просто фантастической. Например, на Уране и Нептуне порой идут дожди… из алмазов.

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