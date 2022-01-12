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В Польше посоветовали белорусским властям обследовать дезертира Чечко у психиатра

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  • 12.01.2022, 14:14
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В Польше посоветовали белорусским властям обследовать дезертира Чечко у психиатра

У сбежавшего военного были серьезные проблемы с алкоголем.

Польские военные посоветовали белорусским следователям обследовать дезертира Эмиля Чечко у психиатра.

Последний заявил, что «ему стало известно об убийстве более 240 мигрантов».

Польский солдат, сбежавший в Беларусь, приговорен к шести месяцам ограничения свободы. Ему запрещено подходить к матери ближе чем на 50 метров, а еще – злоупотреблять алкоголем.

В мае пьяный Чечко избил мать и угрожал убить ее, после чего в конфликт вмешалась полиция.

Напомним, после того, как Чечко попал на территорию Беларуси, лукашенковская пропаганда стала его активно использовать.

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