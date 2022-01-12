Ученые: Рога викингов принадлежали не викингам 12.01.2022, 14:34

Популярный в массовой культуре образ оказался мифом.

Есть весьма спекулятивное предположение, что образ рогатых воинов появился в период христианизации Скандинавии: якобы для христианских миссионеров с юга жители Северной Европы были варварами. В письменных источниках эта гипотеза не находит подтверждения, поэтому мы перейдем к более вещественным примерам, пишет Naked science.

Скорее всего, впервые рога у викингов появляются в XIX веке на иллюстрациях к «Саге о Фритьофе» Эсайаса Тегнера, а чуть позже — на костюмах героев оперы Вагнера «Песнь о Нибелунгах». Художник по костюмам Эмиль Деплер, разумеется, не имел ни малейшего представления о том, как на самом деле выглядели шлемы викингов, — археология Скандинавии тогда была не то чтобы сильно развита.

В 1904 году на востоке Норвегии нашли дубовый драккар. Сейчас он известен нам как Осебергская ладья. Это боевой корабль, который использовали в качестве погребального. Перед совершением обряда захоронения драккар украсили разнообразной резьбой — в том числе изображением воина в рогатом шлеме. При этом археологи не находили до определенного момента ни одного такого шлема. Хотя находок доспехов достаточно. По ним можно сказать, что викинги использовали каркасные шлемы — вендельские, затем — шпангенхельмы, а потом и простые конические. Рогов не было вплоть до 1942 года.

Именно тогда один датчанин нашел в болоте, из которого вынимал торф, фрагменты двух шлемов… с рогами. В тот момент было немного не до находки, но после Второй мировой войны она породила новую волну образов рогатых викингов. Протесты ученых никого не смущали, впрочем их позиция была слегка неконкретна. Дело в том, что исследователи датировали шлемы, основываясь на их дизайне (не самая надежная датировка), и отнесли к бронзовому веку. Широкий размах, не так ли?

Ученые из Орхусского университета (Дания) провели дополнительное исследование, результаты которого изложены в работе, опубликованной в журнале Praehistorische Zeitschrift. В 2019 году при фотографировании артефактов одна из участниц научной группы заметила остатки березового дегтя на одном из рогов. Это дало возможность провести датировку, основанную на времени распада изотопов углерода-14 — метод, который считается сейчас вполне надежным. Согласно ему, шлем поместили в болото примерно в 900 году до нашей эры — задолго до эпохи викингов.

Кроме того, ученые соотнесли шлемы с находками, сделанными на юго-востоке Иберии и на Сардинии, — рисунками и фигурками людей с похожими изогнутыми рогами на головных уборах. Все это вместе относит шлемы к позднему бронзовому веку Северной Европы — времени, когда регулярная торговля металлами и другими предметами стала весьма распространенной, а иностранные идеи оказывали влияние на культуру коренных народов.

Возможно, «рогатая тема» попала в Скандинавию по морскому пути из Средиземноморья и вдоль Атлантического побережья, который использовали мореплаватели-финикийцы для торговли примерно после 1000 года до нашей эры, независимо от процветающего трансальпийского торгового пути.

Нет никаких признаков того, что и в эпоху до викингов шлемы когда-либо использовали в период войны: отсутствуют характерные для боевых доспехов повреждения. Авторы работы предполагают, что вожди носили шлемы как символ власти в то время, когда регион становился более политизированным и централизованным.

«Есть много признаков этого, и наша новая датировка шлемов очень хорошо соответствует картине централизации и важности политического лидерства, — сказала ведущий автор работы Хелле Вандкильде (Helle Vandkilde). — И эти лидеры должны были использовать религиозные верования и инновационные черты — даже такие, как рога — для укрепления своей власти». Согласитесь, политика, подкрепленная рогами, — на самом деле инновация.

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