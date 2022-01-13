Лукашенковских карателей начали выводить из Казахстана

Лукашенковских карателей начали выводить из Казахстана5
- 13.01.2022, 12:18
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Видеофакт.
Министерство обороны Беларуси в своем телеграм-канале опубликовало видео-подтверждение того, что 13 января начался вывод контингента ОДКБ из Казахстана.
«Военнослужащие из числа контингента всех стран-участниц ОДКБ проходят торжественным маршем в связи с завершением миротворческой миссии в Республике Казахстан», — заявили в ведомстве.
Напомним, что независимые эксперты выяснили, что лукашенковские каратели охраняли в Казахстане странные объекты — такие, как казино и игорные дома.