У сына Токаева нашли в Швейцарии дом и квартиру с видом на Женевское озеро 11 14.01.2022, 14:22

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Касым-Жомарт Токаев

Недвижимость была приобретена в 2010 году.

Издание "Важные истории" опубликовало расследование о недвижимости и источниках дохода семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Журналисты обнаружили у сына президента Тимура дом в Швейцарии в городе Сен-Прекс. Расследовали также указывают, что в этой же стране Тимур владеет квартирой с видом на Женевское озеро, которую он купил в 2010 году.

Проект Scanner Project в 2018 году нашел у сына президента квартиру в спальном районе Женевы в доме на улице Жильбер-Тролье. Согласно выписке из женевского реестра недвижимости, Тимур владеет квартирой с 2006 года. Scanner Project оценивал стоимость одной квартиры в этом доме в миллион швейцарских франков (около 80 млн рублей сейчас).

Кроме того, в ноябре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев вновь назначил послом Казахстана в Болгарии Темиртая Избастина – мужа своей родной сестры Карлыги Токаевой. Избастин работает в Болгарии с 2009 года. Как сказано в расследовании, его дочь и племянница Токаева Дана Медеуова владеет в Болгарии тремя строительными компаниями – SD Property Investments, Dami International и Dami Investment.

В 2017 году Медеуова со своего личного счета перевела одной из компаний почти 700 тысяч евро (около 60 млн рублей), и компания приобрела земельный участок в западной части Софии, пишут "Важные истории". Этот участок все еще пустует.

Расследователи также обнаружили квартиру на побережье Майами стоимостью почти 1,4 млн долларов, которая принадлежит полной тезке жены одного из племянников Токаева и первого зампредправления национального холдинга "Байтерек" Каныша Избастина – Ботагоз Кургузовой.

"В России у семьи Токаева недвижимости на сотни миллионов рублей. Команда Алексея Навального обнаружила, что власти засекретили данные о недвижимости родственников казахского президента. Из Росреестра исчезли какие-либо данные о квартирах Токаевых", – отмечают журналисты.

Однако им удалось получить архивные выписки о недвижимости. Из этих документов стало известно, что Тимуру Токаеву принадлежала квартира 196,6 квадратного метра в доме на улице Усачева в Москве в ЖК "Фьюжн парк". Стоимость квадратного метра здесь более миллиона рублей, а всю квартиру можно оценить в 229,6 миллиона рублей, сказано в расследовании.

"Важные истории" пишут, что у бывшей жены Токаева Надежды была квартира в доме в двух километрах от Кремля. В доме всего семь квартир. У Токаевой – двухуровневая четырехкомнатная (167,3 квадратного метра) примерной стоимостью 84,6 миллиона рублей.

В тексте сказано, что в Подмосковье у Надежды с 2000 года было как минимум пять загородных домов. По трем домам информация о владельцах скрыта полностью, но в документах по двум другим теперь указана "Российская Федерация".

Ранее Радио Свобода и Настоящее Время также выяснили, что Надежде Токаевой принадлежало несколько объектов недвижимости в Подмосковье. В их числе – дом в поселке Абрамцево. У местных поселок известен как "генеральские дачи": участки высокопоставленным военным там раздавал еще Сталин.

Покупателем одной из дач, принадлежавших Токаевой, в 2008 году стала семья московской журналистки Евгении Лавут и кинопродюсера Евгения Гиндилиса. Как рассказала Евгения Лавут Радио Свобода, Надежда Токаева при продаже дома жаловалась, что его трудно утеплить, и говорила, что переезжает в Крым, а спустя два года, в 2010-м, вывезла оттуда старый диван и демонтированную лестницу.

Кроме того, Радио Свобода и Настоящее Время обнаружили, что в 2016 году Тимур Токаев был одним из членов совета директоров ОАО "Маяк" – компании, которая была заказчиком строительства жилого комплекса "Маяк" в Химках на месте одноименного стадиона. Местные жители протестовали против появления ЖК, но суд встал на сторону застройщика.

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