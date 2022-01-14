У могилевских журналистов идут обыски 3 14.01.2022, 15:16

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В редакцию портала 6TV ворвались силовики.

Сегодня утром с обыском пришли к журналисту Борису Вырвичу, который живет в Белыничах, сообщает «Весна».

Также силовики пожаловали к фрилансеру-видеооператору Евгению Глушкову, у которого забрали всю технику и не выдали протокол, а затем отвезли в РОВД, где допросили по уголовному делу по ст. 188 УК РБ («Клевета»). Также ему угрожали арестом, если он не выдаст пароль от телефона.

Оба журналиста являются свидетелями по уголовным делам.

Обыск состоялся также и в редакции могилевского портала 6TV, сообщает MAYDAY.

Туда без присутствия хозяев ворвались силовики и провели обыск, хотя летом 2021 года они уже его проводили. На кадрах видно, как разгромили помещения.

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