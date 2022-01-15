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Литва отменила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

  • 15.01.2022, 10:19
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Литва отменила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Если ситуация с мигрантами будет меняться, Сейм введет его снова.

Литва не будет продлевать режим ЧП на границе, который перестанет действовать сегодня в полночь. Однако в любой момент готова ввести его вновь, если ситуация с мигрантами опять обострится. Об этом журналистам заявила глава правительства республики Ингрида Шимоните, пишет Delfi.

«По нашим данным, (поток мигрантов в Беларусь — BNS) прекратился. (…) Режиму не удается его организовать», — сказала глава правительства журналистам в пятницу. По ее словам, в полночь завершится объявленное Литвой на границе чрезвычайное положение, контроль на границе будет обеспечиваться так же, как и прежде.

«Пока будем контролировать так, как это делали до объявления чрезвычайного положения. (…) Этот алгоритм известен, поскольку по нему мы действовали не один месяц», — рассуждала премьер.

При этом она не исключила возможности того, что ЧП может быть объявлено вновь.

«Если ситуация будет меняться, если будем видеть, что кому-то показалось, что Литва снизила уровень собственной бдительности и меньше нацелена защищать границы ЕС, то тогда обратимся в Сейм по вопросу введения нового чрезвычайного положения, это возможно», — сказала Шимоните.

По словам премьера, в Беларуси сейчас находятся 1,5−2 тыс. мигрантов, которые не вернулись в свои страны, и в будущем они могут попытаться пересечь границу с Литвой, Латвией или Польшей.

Режим ЧП Литва объявила на приграничных с Беларусью территориях в ноябре прошлого года в связи с резким ростом числа нелегальных мигрантов, пытающихся пройти из Беларуси в ЕС.

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