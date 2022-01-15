Нехватка водителей в Беларуси — просто катастрофическая 3 15.01.2022, 13:22

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Что происходит на рынке труда и почему белорусы уезжают в Европу?

Как обстоят дела на рынке труда Беларуси? Почему в стране дефицит рабочих рук? Какие специальности востребованы в Европе и сколько зарабатывают трудовые мигранты? На эти и другие вопросы ответила директор портала по трудоустройству RDW.by Лилия Осипчик.

По официальной статистике на белорусском рынке труда – тишь да гладь. Но при этом спрос на рабочую силу растет, вакансий становится все больше, а кандидаты почему-то не спешат на собеседования. И пока наниматели стонут от нехватки специалистов, те в свою очередь пакуют чемоданы и отправляются за границу в поисках лучшей жизни. Все больше белорусов, недовольных уровнем доходов на родине, уезжают на работу в Польшу и Литву.

Почему так происходит, разбирался портал Agronews вместе с экспертом RDW.by Лилией Осипчик.

Трудовой голод: нехватка водителей в Беларуси просто катастрофическая

Мы каждый день анализируем рынок труда и могу сказать одно: ситуация сложилась не самая простая, особенно это ощущается последний год. Можно долго говорить о том, почему так произошло, но факт на лицо: сейчас у нас в стране работать некому. И не последнюю роль в этом «трудовом» фиаско сыграл отток кадров, отмечает эксперт.

Хотя посмотрите, какая интересная тенденция: зарплаты ведь меньше не стали, скажем, у тех же продавцов или строителей. Скажу больше, некоторые фирмы и организации наоборот подняли финансовую планку, стараясь удержать сотрудников. Основной удар пришелся на рабочие специальности. Настоящий трудовой голод в строительной сфере, но больше других – в отрасли грузоперевозок. К сожалению, нехватка водителей в Беларуси просто катастрофическая.

Не хватает, например, водителей такси. Хотя, казалось бы, что может быть проще? Сдал на права, год отъездил, получил практические навыки и можешь идти работать. И зарплаты таксисты всегда получали не плохие по меркам рынка. Однако и этот сегмент сейчас абсолютно не закрыт. Или, например, не хватает водителей-экспедиторов, курьеров, которые колесят по Беларуси и развозят товары.

Потому что работодатели в этой категории ставят зарплаты по 700 рублей. Это правда, у нас была такая вакансия. То есть человек выходит на целую ставку, работает 5 дней в неделю, ездит по стране, а где-то и товары разгружает сам и все это за такие деньги? А ведь у него семья, которую кормить нужно. Водители – это самое больное место на рынке труда. Их просто катастрофически не хватает.

В Европе зарплата у дальнобойщиков от 2 тысяч евро и это те деньги, которые Беларусь предложить не может

Что касается сферы международных грузоперевозок, тут дела совсем плохи. И проблема именно в зарплатах. В Беларуси наниматели предлагают водителям большегрузов 2-2,5 тысячи рублей. И это скажем так средняя хорошая зарплата для белорусского дальнобойщика. Но человек так устроен – он всегда будет искать лучшее место, условия, зарплату. И вот тут конечно Европа вне конкуренции.

Там у дальнобойщиков зарплата стартует от 2 тысяч евро. И это те деньги, которые Беларусь просто не может предложить. Поэтому неудивительно, что водители-профессионалы едут туда на заработки. Очень популярна сейчас так называемая каденция. Что это значит: водитель по приглашению работодателя уезжает, скажем, в Литву, на 3 месяца (раз в три месяца они имеют право пересекать границу наземным транспортом). Отрабатывают это время, потом ему дают небольшой отпуск (от 2 до 4 недель), а затем он снова возвращается. Оплата у них посуточная, в среднем от 60 до 75 евро.

Причем в Польше и Литве особых требований к водителю не предъявляется. Некоторые берут сотрудников даже без опыта работы, но с условием: сперва стажировка, а затем только полная ставка. Есть еще один нюанс. По закону у водителей-международников должен быть сертификат о профессиональной квалификации, так называемый код 95. Да, он стоит денег, но они идут на это, потому как затраты отбиваются буквально с первого рейса.

Не стоит забывать и о том, что в Польше и Литве сейчас тоже жуткий дефицит водителей. И судя по экономической ситуации, которая складывается в Европе, такая тенденция будет и в будущем. Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, все хотят получить профессионального сотрудника. Поэтому уверена, зарплаты у водителей с категорией С, Е будут расти и дальше. Это говорит о том, что отток белорусских водителей может стать еще масштабнее.

Безусловно, вся эта ситуация – сильный удар по белорусским работодателям. Они не могут предложить подобные условия. Это чистая экономика: ведь если они повысят зарплаты, значит придется поднять стоимость фрахтов, а если поднимутся фрахты – подорожают товары, вырастет инфляция. Поэтому у белорусских работодателей просто нет другого выхода.

Польша стала для белорусов трудовым хабом

На самом деле, в последние годы Польша стала для белорусов трудовым хабом. Сами поляки уезжают дальше в Европу, а дыру на рынке труда закрывают наши люди. Если раньше в основном это были украинцы, которые могут работать по безвизу, то сейчас востребованы и белорусы. В первую очередь это рабочие специальности – строители в частности. И опять-таки, не открою Америку, если скажу, что причина в деньгах.

Белорусские строители еще несколько лет назад прекрасно себя чувствовали на родине, потому что зарабатывали довольно неплохо. Например, летом они уходили с госпредприятия и подрабатывали «шабашками», а зимой снова возвращались. Кадровики называли это «медведь-шатун». Сейчас и это не работает.

В той же Европе уровень зарплат по строительным специальностям на порядок выше. А с учетом того, что за границей явная нехватка рабочих рук, то соискатели здесь конечно в фаворе. Например в Польше, некоторые наниматели, чтобы заманить специалистов предлагают бесплатное жилье и аванс на поднятие, для того чтобы человек приехал и стартанул с чего-то. Или, например, сейчас очень популярны, назовем их так «семейные вакансии», когда на том же производстве ждут и жену, и мужа. Таким образом, они закрывают и складские вакансии и рабочие.

Что касается зарплат, по последним данным строителям платят 20-21 злотый в час. А теперь давайте посчитаем: 21 день по 8 рабочих часов равно около 40 долларов в сутки, в месяц соответственно порядка 1 тысячи долларов на руки. Это, скажем так, минимум для рабочих специальностей. В Польше, как и у нас, есть такое понятие как минимальная заработная плата, ниже чего ни один работодатель платить просто не имеет право. Это запрещено законом. Сейчас она составляет 700 долларов, со следующего года сумму планируют увеличить.

С огромным удовольствием берут белорусов и украинцев на склады известных торговых площадок. Но там очень тяжелые условия работы: 6-дневка, смены по 10-12 часов, правда, с почасовой оплатой. Но это сугубо по соглашению сторон. Так делают те, кто приехал, пару месяцев поработал и уехал. Но это конечно очень тяжело. Мы к такому не привыкли.

Безусловно, есть такое понятие как обман и, безусловно, есть те, кто попадает в ловушку недобросовестных и непроверенных агентств, которые берут деньги за трудоустройство, а по итогу «пшик». В результате люди приезжают и понимают, что это далеко не те условия либо не та зарплата, которые им обещали. Но польское законодательство к этому очень резко относится. Существует специальная структура PIP – государственная инспекция работы, куда можно подать жалобу. И проверка тут же нагрянет к работодателю.

На самом деле, если человек поехал в Европу, поработал, получил зарплату, посмотрел как живут другие люди, вероятность того что он вернется работать в Беларусь очень невелика. И это огромная потеря для нас.

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