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В Казахстане еще один зять Назарбаева ушел в отставку

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  • 17.01.2022, 8:03
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В Казахстане еще один зять Назарбаева ушел в отставку
Тимур Кулибаев

Ранее должностей лишились еще два зятя елбасы.

Зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев оставил пост председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен», сообщается на сайте организации.

Кулибаев является мужем Динары Кулибаевой — средней дочери Назарбаева.

Ранее, напомним, должностей лишились еще два зятя Назарбаева. Димаша ДосановаКайрат Шарипбаев оставил кресло руководителя АО «НК «КазТрансГаз».

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