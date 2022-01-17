В Латвии не видят возможности для транзита удобрений из Беларуси 2 17.01.2022, 13:47

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Причина — вероятность попасть под вторичные американские санкции.

Латвийские государственные органы и частные перевозчики не видят возможности транзита белорусских калийных удобрений через территорию страны. Об этом они заявили после того, как правительство Литвы поручило Литовским железным дорогам расторгнуть соглашение по транзиту с «Беларуськалием», сообщает zerkalo.io со ссылкой на информационное агентство BNS.

В настоящее время «Беларуськалий» не осуществляет транзит удобрений через Латвию.

На вопрос, сможет ли «Беларуськалий» теперь перевозить удобрения через порты на севере России, председатель правления Baltijas Tranzitas Serviss Иварас Сормулис, сказал, что такая возможность есть, но более вероятным вариантом является Китай.

«Да, могут (перевозить удобрения через Россию), но им это не нужно, они могут просто направить эти потоки удобрений в Китай. Да, это далеко, но сейчас цена калийных удобрений на рынке настолько высока, что такой маршрут вполне вероятен», — сказал спикер.

Напомним, правительство Литвы 12 января подтвердило принятый в декабре вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами и белорусским гигантом по производству удобрений «Беларуськалий» не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто. Контракт прекратит действовать с 1 февраля.

Как развивалась история с транзитом к калия через Литву

В начале декабря заработали санкции США против «Беларуськалия», которые ввели в августе этого года. В отличие от европейских санкций, под запрет попала вся продукция этого предприятия. В Литве, через которую проходит значительная часть транзита белорусских калийных удобрений, еще за несколько месяцев до этого заявляли, что с 8 декабря намерены прекратить их перевалку. Причина — вероятность попасть под вторичные американские санкции. Однако с 8 декабря транзит через Литву не прекратился, что вызвало скандал, дошло даже до возможной отставки двух министров (но в итоге этого не произошло).

Позже стало известно, что еще в октябре Литовская железная дорога и «Беларуськалий» внесли изменения в контракт, что позволило белорусскому предприятию внести аванс за поставки — ноябрь, декабрь и январь. Как сообщали литовские СМИ, речь может идти о 10 млн евро.

Министр транспорта Скуодис отметил, что контракт может быть прекращен, если правительство признает его представляющим угрозу для безопасности страны.

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