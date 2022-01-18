Тайны дома Назарбаевых: родовое село покинули все члены семьи елбасы 5 18.01.2022, 8:56

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За оставленным имуществом следят охранники.

Больше двух недель ничего не слышно о бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Вчера журналисты mk.ru посетили его родовое село Шамалган. Там рассказали, что Отец нации приезжал туда 2-3 января, затем уехал вместе с родственниками в Киргизию и улетел в ОАЭ. Сегодня жуналисты еще раз отправились в Шамалган, чтобы поговорить с ближайшими соседями брата и сестры Назарбаева и убедиться, действительно ли их дома пустуют.

«Руководство велело интервью не давать»

До села Шамалган едем на машине. При выезде из Алма-Аты трансляция радиоприемника внезапно прерывается, мы слышим голос с интонацией Левитана: «Внимание! Главная цель - остановить террористов и обеспечить безопасность города. В случае, если антитеррористические действия будут проходить рядом с вашим домом, рекомендуется не приближаться к окнам и не выходить на улицу. Укройтесь в безопасном месте. Не оставляйте без присмотра детей и пожилых». И снова звучит музыка.

Едва въезжаем в Шамалган, как таксист предупреждает: «До домов, где живут Назарбаевы, не повезу, там везде камеры, потом могут начаться разборки». Водитель высаживает нас около местного акимата — администрации сельского округа. Мы решили пойти официальным путем — узнать у главы села, известно ли ему что-нибудь о местонахождении Назарбаева.

На крыльце сталкиваемся с представительным мужчиной в костюме.

— Я работаю здесь, что вы хотели? — останавливается он.

Мы представляемся.

— Я вам сразу скажу: террористов здесь не было, беспорядков не было, Назарбаева тоже не было, — чеканит наш собеседник.

Кажется, он готов был продолжить: «Лучше бы и вас тут не было». Но не тут-то было, мы интересуемся:

— Кто-то из родственников Назарбаева сейчас есть в селе?

— Они все в Алма-Ате, в Шамалгане никого нет. Но дома их охраняются.

Фото: Ирина Боброва

Напоминаем, что появилась информация о том, что бывший президент приезжал сюда после Нового года, встречался со старейшинами. И спрашиваем - можно ли с встретиться с аксакалами?

— Старейшины с вами говорить не будут. Сейчас коронавирус, они все на больничном.

— Как их найти?

— Походите по деревне, поищите пожилых людей, вот вам и старейшины, — явно издевается собеседник.

Просим проводить нас к акиму, главе администрации, мужчина, в свою очередь, просит наши документы. Сфотографировав наши удостоверения на телефон, говорит: «Я сейчас узнаю, будут ли с вами разговаривать».

Отходит в сторону. С кем-то переговорил по телефону. Возвращается.

— Аким с вами разговаривать не будет. Руководство дало команду интервью никому не давать в связи с особым положением у нас в стране.

На том мы с ним и распрощались. А сами отправились в здание акимата, где столкнулись с местным участковым.

— Вы акима ищите? — удивляется страж порядка. — Так вы только что с ним на улице разговаривали!

— Вы, наверняка, знаете, приезжал ли сюда Назарбаев в начале января?

— Обычно, когда он приезжает, мы оцепляем все улицы. В этот раз такого распоряжения не поступало.

«Вас заприметили камеры, как только вы сюда свернули»

Мы понимали, что из официальных источников дополнительную информации по пропавшему Назарбаеву нам не получить. Поэтому решаем отправиться к дому, где живут родственники Елбасы. Знаем только, что Назарбаевы обосновались в верхней части поселка. Когда спрашиваем, как найти дома, где живут сестра Нурсултана Назарбаева Анипа и его младший брат Болат, нам тут же задают встречный вопрос: «А вам зачем?», «Кто вас отправил?», «Для чего вам это нужно?» На нас смотрят с неодобрением, а то и с подозрением. И даже, если показывают примерное направление, тут же стараются побыстрее скрыться.

Выяснилось, что домов большой семьи Назарбаева в Шамалгане несколько. Один принадлежит сестре экс-президента, второй — его брату Болату, третий находится на стадии строительства, в четвертом жила ныне покойная невестка Нурсултана Абишевича.

Дома находятся в шаговой доступности друг от друга. Опознать строения клана Назарбаевых можно по одинаковым высоким заборам и соснам, которые растут вдоль ограждений.

Фото: Ирина Боброва

Местные жители четко указали лишь на участок, где вырос сам Елбасы, и где до сих пор сохранился старый дуб, посаженный его отцом. Когда-то там находился старый дом, который давно сгорел из-за испорченной проводки. На его месте построили новые хоромы, которые обнесли высоким забором.

Улица Панфилова. Направляемся в сторону интересующего нас двора. На подходе встречаются два молодых парня лет 25.

Фото: Ирина Боброва

— Вас заприметили камеры, как только вы свернули на эту улицу, — заявляет один.

— Здесь был старый дом Назарбаева?

— Да, но сейчас на его месте новый. Мы его охраняем.

— Нас напугали, что приближаться к нему нельзя, расстрелять могут.

— Если только нарушать что-то станете, - говорят парни. — Вы из России специально сюда приехали? Зачем? Здесь же у нас тихо.

Молодые люди попросили наши удостоверения.

— Кто живет здесь сейчас?

— Не сам Назарбаев.

— У нас есть информация, что он сюда приезжал 2-3 января.

— Кто вам сказал? Назовите имена людей!

— А вы кого здесь охраняете?

— Имущество.

— Хозяин имущества где?

— Не знаем. Нет его. Вы же сами понимаете, сейчас время такое, что надо охранять дома богатых людей.

В дом вошли рабочие. На входе за забором мы заметили будку еще одного охранника.

— На участке работает обслуживающий персонал – дворники, рабочие, — будто оправдывается собеседник.

Мы понимали, что молодые люди явно морочили нам голову. Судя по всему, они как раз являются охранниками семьи Назарбаевых.

— Разве не родной брат Назарбаева живет в этом доме?

— Он здесь жил. Потом продал дом и уехал отсюда в город. У него здесь не осталось имущества, — хитрит один из парней.

— Сестра экс-президента где?

— Она в городе. Здесь ее тоже нет.

— Выходит, в селе не осталось ни одного члена семьи Назарбаевых?

— Вы вообще о чем пишете? О ситуации в Казахстане или именно Назарбаевы вас интересуют? Я вам, как местный житель открою тайну — все, что вам здесь расскажут, делите на десять. У нас в одном конце села пукнешь, на другом донесут, что обделался. Что касается Назарбаевых, они уважаемые люди, и Болат, и его сестрёнка — уважаемые люди, — неожиданно начал петь дифирамбы семье экс-президента охранник. — Благодаря им, у нас мусор вовремя увозят, освещение на улице есть, дороги асфальтированные, поликлиники, больница, школы в отличном состоянии. Только информация об их благотворительности нигде не публикуется.

— Вас все устраивает?

— Не жалуюсь. А на митинг вышел оборзевший народ, который не хочет работать. В районе у нас вакансий полно – есть кирпичный завод, птицефабрика, завод по изготовлению светильников.

Фото: Ирина Боброва

— Ваше село охраняли во время протестов?

— Местные жители, как услышали, что толпа митингующих направилась в нашу сторону, то сами вооружились и вышли охранять Шамалган. Въезд перегородили машинами. Я взял топор.

— Вы лично знакомы с Назарбаевым?

— Я его знаю, он хороший человек.

— Почему тогда митингующие кричали «Назарбаев, уходи»?

— В том-то и парадокс. Что сначала кричали «уходи», а теперь все волнуются: «Где он?».

Телефон собеседника зазвонил. Мужчина молча слушал. Повесил трубку.

— Нам замечание сделали, нельзя разговаривать с вами, — вздохнул охранник. — Я же объяснял вам, поселок маленький, все уже в курсе о вашем визите.

Мы отправились на соседнюю улицу, где проживает сестра Елбасы Анипа. Точно такой же глухой серый забор и сосны. Вокруг тишина. Ни охраны. Ни людей.

«Убежал, как крыса»

И те, кто живут по-соседству с кланом Назарбаевых, откровенничать не торопятся. Отвечают на наши вопросы только, когда рядом нет посторонних глаз. И то односложно. Идет дождь. Лишь одна семейная пара все-таки соглашается впустить нас к себе в дом. Их хибара не идет ни в какое сравнение с добротными строениями Назарбаевых.

— Вам как-то помогают столь могущественные соседи?

— Зачем нам от кого-то зависеть, — вскипает глава семьи. — Они — сами по себе, мы — сами по себе. Весь Казахстан сейчас ищет Нурсултана Назарбаева, который убежал, как крыса.

— Почему, на ваш взгляд, это произошло?

— Откуда я знаю? Наелся, наверное! Сейчас судачат, что он приезжал 2 и 3 января инкогнито в Шамалган. Если так, жил в доме, который был построен на месте сгоревшего их старого родительского дома. Там ограда такая, что видны только верхушки посаженных деревьев. Это родное для Назарбаевых место. Там стоял дом, где Нурсултан вырос с братьями и сестрой. Там умерли их родители. Оба, как Абиш, так и Альжан, были хорошими людьми. Да и сам Нурсултан Назарбаев — человек неплохой. Но в его судьбу вместе с властью вмешались большие деньги. У нас, у казахов, считается: если сам хорошо устроился, надо помочь всему своему роду. В результате всем сейчас пришлось бежать.

— Нас предупредили, чтобы мы и близко не подходили к этому дому, мол, периметр охраняют вооруженные люди.

— Времена сейчас смутные, недавно против клана Назарбаевых ополчился народ. Раньше там во внутреннем дворе сидела охрана, теперь, говорят, что видели внутри автоматчиков. Может быть, думают, что могут нагрянуть мародеры?

— Где сейчас брат Нурсултана Назарбаева и его сестра?

— В Шамалгане нет сейчас не брата Назарбаева, не его сестры. Болата не видно было целый год, он то в Германии лечился, почки у него, то-другое. В ноябре приехал, где-то месяц лежал в больнице в городе. (Местные жители под городом подразумевают Алма-Ату — Авт.) Потом опять улетел в Израиль. Вернулся в Шамалган перед Новым годом, а в первых числах января начались беспорядки. Его, как у нас считают, вывезли в Киргизию, а потом в Объединенные Арабские Эмираты.

— А что с сестрой Нурсултана Назарбаева — Анипой Абишевной?

— Вот ее чисто по-человечески жалко. Она очень простая, душевная женщина, а что главное — совестливая. Она прекрасно понимала, что творится в их клане. И как-то даже сторонилась своих родственников. Они, конечно, втянули ее в свои игры. Она была наделена статусом бизнес-леди, была почетной главой ассоциации деловых женщин. Но все это ее сильно тяготило. Она абсолютно не публичный человек. Как у нас говорят, на нее были оформлены многочисленные фирмы, охранное агентство, она входила в число учредителей рынка, которое у нас называют «Северное кольцо». Но, по всей видимости, прибыль от всех этих структур клан Назарбаевых делил между собой.

— Она могла выйти, скажем, на базар в Шамалгане с сумкой?

—Зачем ей это? Да еще и пешком? — искренне и долго смеются наши собеседники. — Она только вышла, ей тут же подали машину, только села за стол — как его тут же накрыли. У нее в селе есть дом, но в основном она живет все-таки в городе. В доме остаются только помощники по хозяйству. С односельчанами она общается очень редко, как будто стесняется своего положения.

«По мне, так пусть сгинет»

К Назарбаевым в поселке, как мы убедились, относятся по-разному. Продавщица в магазине с большим воодушевлением рассказывала нам, как им хорошо живется в Шамалгане.

— Мука, хлеб, вода, газ, интернет, — все есть! — расставляла она приоритеты. — Кто не ленится, тот и еду, и вещи имеет.

Фото: Светлана Самоделова

Благостную картину нарушила одна из покупательниц, которая пришла в магазин за картошкой. По говору она поняла, что мы не местные. Когда узнала, что мы из России, поинтересовалась:

— Путинские? Путин молодец, он своих всех хорошо держит! И пенсионеров обеспечивает и детские пособия хорошие платит. А что мы пенсию 70 тысяч тенге (12 000 рублей) имеем - ни туда, ни сюда, ни на что ее не хватает.

Тут не выдерживает продавщица. Между женщинами начинается перепалка.

— Мне 63 года, как продавец, получаю 80 тысяч тенге (13 800 рублей), и пенсию 60 тысяч тенге (10 350 рублей). У тех, кто работал на государство, пенсия — 150 тысяч тенге (25 800 рублей). Это разве мало?

—У нас молодежи работать негде. Предлагают одну черную работу за копейки, — восклицает покупательница.

— Все хотят легких денег. Скотником приглашают, дают 70 тысяч тенге за работу. Никто идти не хочет. Лучше будут в центре занятости стоять, как безработные на учете стоять и целый день в телефоне сидеть, — горячится продавец. — Пусть работают, а не жалуются.

— Многодетным совсем плохо приходится! — говорит покупательница.

— Ага, каждый год рожает, рожает и рожает, потом говорит: «Давайте мне то, давайте это…» — парирует продавец.

Фото: Ирина Боброва

Когда речь заходит о Назарбаеве, мы боимся уже, что может дойти и до драки.

— Сколько они сделали для села, асфальт положили, фонари везде горят, малоимущим помогают! — перечисляет продавец.

— Да какой асфальт! — уже кричит покупательница. — До их домов дороги только хорошие. А отойдешь чуть в сторону — там уже грязь одна. У нас люди кафе открывают, 50% нужно брату Нурсултана Назарбаева Болату отдавать. Такой вот местный закон. Власть сейчас меняется, если опять у руля останутся назарбаевские — уровень жизни будет еще ниже у народа.

Вот при Кунаеве (бывший первый секретарь ЦК компартии Казахстана - «МК») мы хорошо жили. Что он имел? Два костюма и сталинскую квартиру. А клан Назарбаевых все в Казахстане к рукам прибрал. Сейчас кто-то беспокоится, что с дорогим Елбасы? По мне, так пусть сгинет, лишь бы народу, наконец, жилось лучше…

Фото: Светлана Самоделова

За два дня, проведенные в родовом селе Назарбаева, мы поняли несколько вещей. Местные живут в страхе, сами не понимая, почему. Информация о вооруженной охране около домов членов семьи Елбасы – легенда. Официальные лица в Шамалгане мало, что знают о семье Назарбаева. И именно они заигрались в теорию заговора.

По возвращению из села мы снова связались с нашими источниками, которые ранее рассказали нам о визите экс-президента в Шамалган в начале январе.

— Неужели вы думаете, что о визите Назарбаева заранее кого-то оповестили? Об этом знал узкий круг людей. Приезжал он ночью.

А в доме с дубом, охранники которого с вами поговорили, находится имущество Назарбаевых. Там у них типа склад. Например, известно, что раньше на территории того участка располагался автопарк. Там стояли семь-восемь дорогих иномарок, которые вроде дарили Нурсултану. Тот самый «Мерседес», который Назарбаев передал в местный музей — как раз оттуда.

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