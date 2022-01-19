«Ник и Майк»: Лукашенко решил отправиться по маршруту елбасы 2 19.01.2022, 9:48

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Узурпатор начал действовать тайно.

На 26 января 2022 года в Минске сложно найти место в гостиницах. Похоже, кто-то решил провести большое собрание в стиле спецоперации, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Судя по количеству забронированных номеров, это будет всебелорусское народное собрание или что-то вроде того. Как раз 30 дней до референдума. Кажется, кто-то все же решился отправиться по маршруту елбасы в надежде обмануть судьбу.

Кстати, именно такая тактика - собирать своих сторонников на тайные сходки в формате спецоперации - лучше всего свидетельствует о реальном уровне народной «поддержки». В области отрицательных значений. Легитимность на штыках и за забором называется узурпация.

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