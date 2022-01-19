Дагестанец в автобусе в Москве призвал «бить русских» 19.01.2022, 11:26

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Его арестовали на два месяца.

Коптевский районный суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который в столичном автобусе угрожал "бить русских". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину обвиняют в возбуждении ненависти или вражды (пункт "а" части 2 статьи 282 УК). По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

Дело возбудили после того, как в соцсетях появилось видео, на котором мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров автобуса в Москве. На записи слышно, как мужчина называет водителя автобуса "нацистом" и угрожает остальным пассажирам. "Я веду себя так, как считаю нужным. Я хочу себя так вести. С вами вот так себя надо вести. С вами, с русскими", – заявил мужчина. Он также добавил: "Придет время, когда мы вас будем бить всех". Один из пассажиров спросил у мужчины, кого он имеет в виду под словом "мы". "Мы – это дагестанцы", – ответил тот.

Как писал телеграм-канал "Подъем", причиной скандала стало то, что водитель отказался по требованию Болатукаева остановить автобус до остановки.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал устроившего конфликт мужчину извиниться. Болатукаева задержали вечером 16 января в Калужской области. Вскоре РИА Новости опубликовало видео с его извинениями. Спустя несколько дней в инстаграме администрации Кизилюрта появился ролик с извинениями родителей Болатукаева.

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