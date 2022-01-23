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Стало известно, сколько политических беженцев из Беларуси приняла Польша

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  • 23.01.2022, 16:33
  • 6,136
Стало известно, сколько политических беженцев из Беларуси приняла Польша

Варшава заявила, что никогда не откажется от приема тех, кому угрожает реальная опасность.

Глава польского МВД Мариуш Каминский рассказал, сколько политических беженцев из Беларуси приняла его страна с 2020 года. Это 15 тысяч человек.

Представитель Польши подчеркнул фундаментальную разницу между мигрантами и беженцами: «Польша никогда не откажется принять беженца — человека, который вынужден покинуть свою страну по политическим причинам, опасаясь за свое здоровье и жизнь».

Стоит отметить, что огромное количество белорусов приехало в Польшу по национальным визам.

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