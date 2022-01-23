Стало известно, сколько политических беженцев из Беларуси приняла Польша 4 23.01.2022, 16:33

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Варшава заявила, что никогда не откажется от приема тех, кому угрожает реальная опасность.

Глава польского МВД Мариуш Каминский рассказал, сколько политических беженцев из Беларуси приняла его страна с 2020 года. Это 15 тысяч человек.

Представитель Польши подчеркнул фундаментальную разницу между мигрантами и беженцами: «Польша никогда не откажется принять беженца — человека, который вынужден покинуть свою страну по политическим причинам, опасаясь за свое здоровье и жизнь».

Стоит отметить, что огромное количество белорусов приехало в Польшу по национальным визам.

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