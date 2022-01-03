Появилось видео, как Усхопов сам заходит в РОВД 4 3.01.2022, 8:11

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ДМИТРИЙ УСХОПОВ

Через два часа он будет мертв.

Первым громким событием года стала смерть 28-летнего Дмитрия Усхопова в Речице на Новый год. Родственники обвиняют в убийстве милицию, так как именно после нее Усхопов попал в больницу и, потом, в морг. Но пропаганда бросилась оправдывать милицию смонтированным видео, и из него можно сделать определенные выводы.«Наша Нива» также попросила милиционеров с большим стажем работы разобрать видео и ситуацию.

Милицейское видео дает нам один очень важный ответ: в каком состоянии был Усхопов, когда попал внутрь. Факт в том, что на момент входа в здание Усхопов способен осмысленно обращаться к сотрудникам, высказывать просьбы и даже на физические действия. Он заходил в здание на своих ногах и был полон энергии, его приходилось сдерживать.

Мы имеем факт: в 23:10 молодого парня задержали (во сколько доставили в РОВД, мы не знаем), а в 1:20 он уже умер — это из официального сообщения Следственного комитета.

По опубликованному видео также можно сделать вывод об отсутствии на лице Усхопова раны над левым глазом, так как в один из моментов в видео попадает его целое лицо.

На одном из фото из морга мы видим рану. При каких обстоятельствах она получена, мы не знаем, на видео этого не показали, но появилась она позже входа в здание РОВД.

Слева фото с видео милиции, справа — из морга.

Родственники умершего Усхопова рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина сопротивлялся.

Как сообщают правозащитники-весновцы, через какое-то время милиционеры привезли его в приемный покой больницы в состоянии клинической смерти. Когда его увидели родственники, одежда на нем была разорвана, он был весь вплоть до нижнего белья облит водой. На левом виске круглая рана. Запястья на руках, где надевают наручники, были синие.

Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

«Наша Нива» поговорила с матерью Усхопова, Еленой Михайловной. Вот что она рассказала.

— Это правда о вашем сыне, что его не стало?

— Это можно писать. Они его убили — милиция убила. Я вдова афганца, все пишите!.. А сына я от милиционера родила… замучили сына как Иисуса Христа, только ему 28 лет… Пусть несут меня вместе с сыном и кладут в землю рядом.

— Как он попал в милицию? Почему он там был?

— Он ехал ко мне Новый Год отмечать, стоял на остановке с другом: «Я сейчас подъеду», — звонит. Они там пили шампанское и закусывали мандарином. А тут все, ехали: распитие. Руки заломили. А он говорит — я к маме еду, выпустите, не задерживайте… А потом они там его его… на виске рана, спина синяя, руки синие. Майка на куски разорвана, как уголь его тело. Я больше не могу говорить…

Отец, Александр Леонидович, сказал «Нашей Ниве»:

— В милиции нам сказали «умер», а когда пришли забирать в морг, сказали «а, это тот, которого убили?».

У Дмитрия Усхопова осталась 5-летняя дочь.

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