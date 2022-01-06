Активистка движения «Матери 328» наглоталась таблеток в милиции 6.01.2022, 11:32

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Марина Киселевич написала заявление на силовиков за доведение до самоубийства

В новогоднюю ночь бизнес - тренер и одна из активисток движения «Матери 328» Марина Киселевич оказалась в реанимации токсикологического отделения больницы скорой медицинской помощи. Ее друзья утверждали, что женщина наглоталась таблеток в РУВД после своего задержания, сообщает «Радыё Свабода».

В токсикологии больницы скорой медицинской помощи журналистам «Нашей Нивы» подтвердили, что к ним поступала такая пациентка. Сейчас Марину Киселевич перевели в обычную палату и она смогла рассказать, каким образом попала в больницу с отравлением.

«30 декабря мне позвонили из милиции и спросили, где я нахожусь. Якобы надо опросить меня насчет каких-то постов «ВКонтакте» под моей фамилией. Я сказала, где я, потому что «ВКонтакте» не сижу и мне нечего бояться. Но все равно без каких — либо документов трое сотрудников уголовного розыска Октябрьского РОВД приехали за мной и забрали в отделение вместе с техникой», - сказала Киселевич.

В РОВД женщина рассказала, что активна только в Фейсбуке, и тогда ей начали показывать сообщения оттуда, расспрашивая об авторстве. Она отказалась свидетельствовать против себя.

Женщина рассказывает, что в РУВД ее оставили на ночь в холодной камере с каменным полом размером полтора на полтора метра.

«Там было очень холодно, так что я не могла ни сидеть, ни спать, и всю ночь проходила. Отпускали только в туалет», — рассказала она.

Утром Киселевич повезли в районный отдел Следственного комитета, но там ее дело вернули обратно.

«Я обратила внимание на то, что таким образом сотрудники РУВД нарушают 108-ю статью УПК: если меня задержали до возбуждения уголовного дела, то этот вопрос должен решиться в течение суток. Если же оно не решается, меня надо отпустить. Но тут мне сказали, что я буду задержана в административном деле, начали требовать пароль от Фейсбука. На меня стали кричать, угрожать. У меня почему-то не забрали таблетки из личных вещей. И я не выдержала и выпила свое снотворное. У меня с собой была пластинка — достаточно, как я считала, чтобы умереть».

После этого женщина помнит только, как ей вызвали скорую, пытались спровоцировать рвоту, положили на носилки — она пришла в сознание и очнулась только 1 января в реанимации. В больницу к Марине приходили из милиции — выяснять обстоятельства дела.

«Я буду писать на сотрудников Октябрьского РУВД заявление: «доведение до суицида». Это не первый случай давления на меня. Не знаю, с чем это связано. Могу высказывать только предположения. С 2017 года я пытаюсь бороться за сына, осужденного по «наркотической» статье. В 2020-м подавала жалобы на бездействие власти во время пандемии и в ЦИК на то, что Лукашенко зарегистрировали незаконно.

А в ноябре 2021 года я написала заявление на Лукашенко в КГБ по части 3 статьи 357 УК (заговор или иные действия, совершенные для захвата государственной власти). Думаю, за это мне могут мстить, так как это не первая попытка отправить меня за решетку. Раньше обходилось штрафами», - высказывает предположения женщина.

Организация «Матери 328», в которую входит Марина Киселевич, — движение, которое добивается смягчения законодательства против наркотиков в Беларуси. Движение основали матери и родственники осужденных по 328-й «наркотической» статье Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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