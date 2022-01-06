«Сын позвонил из части»: белорусские военные отправились подавлять протесты в Казахстане 16 6.01.2022, 11:45

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Контингент ОДКБ уже прибыл в страну.

Группа войск ОДКБ, в которые входят и белорусские военные, вошла сегодня в Казахстан.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» поделился сообщениями читателей:

«103-я бригада ВДВ ССО едет в Казахстан. Подтвердил друг, что там служит».

«Мой сын служит по контракту в Витебской части. Позвонил и сказал, что летит в Казахстан».

По информации ОДКБ, в состав так называемой миротворческой группы, отправленной вошли подразделения ВС России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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