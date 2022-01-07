Самолет «Белавиа» вылетел в Нур-Султан

Самолет «Белавиа» вылетел в Нур-Султан5
- 7.01.2022, 21:55
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Самолет прибудет в Казахстан во время действия комендантского часа.
Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в столицу Казахстана в 20.15 по минскому времени, об этом свидетельствует расписание Национального аэропорта Минск. Он должен прибыть в Нур-Султан в 03.15 по местному времени.
Напомним, ранее сообщалось, что все рейсы в аэропорты Казахстана будут осуществляться только с разрешения Департамента по авиации. отслеживающего ситуацию в стране. Самолет прибудет в Казахстан во время действия комендантского часа.